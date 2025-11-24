Face à la crise sécuritaire et politique en RDC, l'opposant Martin Fayulu a appelé à l'organisation sans délai d'un dialogue national inclusif au pays. Dans un message rendu public mardi, il a mis un accent sur la mobilisation générale, il souhaite que les citoyens congolais puissent être impliqués dans les enjeux politiques actuels. Pour lui, il y a des inquiétudes quant au virage pris par la RDC, qu'il estime orienter le pays vers une balkanisation.

Martin Fayulu dénonce l'accord d'intégration économique signé récemment entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des Etats Unis d'Amérique, qu'il considère comme une menace à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.

Que dire de ces inquiétudes politiques face à la crise à l'Est du pays ?

Aussi, le projet de loi de finances 2026 a été déclaré recevable mardi au cours de la plénière à l'Assemblée nationale. Cette proposition est de plus de 50 mille milliards de franc congolais soit plus de 26 milliards de dollars américains.

A qui profite ce budget réellement en République Démocratique du Congo ?

Les invités :

Mme Maguy Libebele, journaliste et directrice de l'UCOFEM dans la Tshopo, à Kisangani

Mr Medina Emmanuel journaliste reporter.cd à Kinshasa

Mr Guy Yuma journaliste à la chaîne Bosolo télévision à Kinshasa.

