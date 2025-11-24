Afrique: A trente jours de la CAN, le Maroc s'impose comme une locomotive du football africain

24 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Maroc, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, s'impose comme une locomotive du football africain, porté par une politique de formation et des infrastructures de niveau mondial, affirme la chaîne TV5.

Dans une émission intitulée "Maroc: J-30 avant la CAN", le média français souligne que "le Royaume est déjà la locomotive de l'Afrique en termes d'infrastructures, et de nombreuses équipes africaines y jouent ou y mènent des préparatifs".

La montée en puissance du football marocain est "le fruit de politiques de formation locale, mais aussi de détection de jeunes binationaux afin de construire des groupes cohérents de joueurs", explique le consultant sportif de la chaîne, Hervé Kouamou.

Selon lui, le Maroc fait partie des pays du continent qui ont le mieux réussi dans ce domaine, puisque la sélection U20 sacrée championne du monde au Chili est un mix entre joueurs formés localement et talents détectés à l'étranger.

Relevant que Rabat a fait le choix du sport comme outil de soft-power, M. Kouamou a expliqué qu'il s'agit "d'une façon de communiquer avec le monde et l'Afrique par le sport". A coup sûr, la politique d'accueil des grands évènements, poursuit-il, porte ses fruits sachant que le Royaume se prépare aussi à accueillir la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal.

Pour cette édition de la CAN (21 décembre-18 janvier), indique TV5, c'est la première fois que six villes accueilleront les 24 équipes réparties en six groupes dans neuf stades rénovés entièrement ou reconstruits intégralement, comme celui de Moulay Abdellah à Rabat.

Et M. Kouamou d'ajouter que la CAN, qui coïncidera avec les fêtes de fin d'année, revêt la dimension d'une grande manifestation sportive et festive.

