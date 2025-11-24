Afrique: Et de deux pour l'ASFAR

L'AS FAR a remporté la Ligue des champions (LDC) féminine de la CAF 2025 pour la deuxième fois de son histoire, après sa victoire face au club ivoirien ASEC Mimosas sur le score de 2 buts à 1, en finale disputée, vendredi soir, au Stade du Canal de Suez à Ismaïlia.

Les deux buts de l'équipe féminine de l'AS FAR ont été inscrits sur penalty par l'intermédiaire de Hanane Ait El Haj (13e) et Zineb Redouani (85e minute), alors que l'ASEC Mimosas est parvenu à réduire l'écart grâce à un but de Ami Diallo à la 55e minute.

Il s'agit du deuxième titre continental de l'équipe marocaine, après avoir remporté la Ligue des champions africaine en 2022 en battant les MamelodiSundowns d'Afrique du Sud. L'AS FAR avait perdu la finale de la précédente édition (2024) par un seul but contre le TP Mazembe lors du match qui s'est déroulé au stade El Abdi à El Jadida.

Lors du match de classement, l'équipe congolaise du TP Mazembe a réussi à vaincre l'équipe égyptienne de Masar (3-1) vendredi soir, s'offrant ainsi la troisième place du tournoi.