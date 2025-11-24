Maroc: Le cheval 'Agador' remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de purs-sangs anglais

Le pur-sang "Agador" monté par le jockey Guillaume Guedj-Gay a remporté samedi à l'hippodrome de Casablanca-Anfa le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de purs-sangs anglais dans le cadre de la première journée de la 11e édition du Morocco International Meeting (MIM) des courses de chevaux.

"Agador" a terminé premier du défi du galop sur une distance de 2400 mètres lors de cet évènement organisé par La Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC) sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, après une compétition acharnée avec l'élite du monde des courses hippiques.

Le cheval "Shelby", monté par le jockey Alejandro Val Gutierrez s'est classé deuxième, tandis que le pur-sang "Marfisa", monté par le jockey Khalid Jbilou, a terminé troisième dans cette catégorie.

Dans la course Méditerranée sur 1900 mètres, "Jonas TwoYas" monté par le jockey Abdilah El Rherras a fini premier, suivi de "EndujaFal, monté par Hakim Amenai, en deuxième position, et "ManfloFal", monté par Zouhair Madihi, en troisième position.

En ce qui concerne le prix Jean Pierre Laforest/ Criterium des 2 ans, (1750 mètres), il a été remporté par la jument "Amanda Zemmour" montée par le jockey Amine Moughat, tandis que le pur-sang "Zack Sloane" monté par le jockey Zouhair Madihi et la jument "Liza Grine" montée par le jockey Reda Moussa ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Dans la course Fegentri sur 1300 mètres, le pur-sang "Lions Heart ZR" monté par Sara Horcajada a remporté la première place, suivi de la jument "EnnmarieFal", avec la cavalière Anna Jeles, puis de la jument "Nefertiti" montée par Francesca Cecchini.

Le grand prix des éleveurs (1750 mètres) a été remporté par le cheval "Insandie" monté par Zouhair Madihi, tandis que "Lady Sahara" avec le jockey Guillaume Guedj-Gay s'est classé deuxième devant "Aivlis" et son cavalier Reda Moussa, troisième.

Le prix des Propriétaires (1900 mètres) a été décroché par "Militao" monté par Abderrahim Faddoul, suivi du cheval "Cameo Fly" avec le jockey Zouhair Madihi en deuxième position, tandis que la troisième place est revenue à "O Meigo" avec le jockey Omar Lakjal.

Quant à la course de la SOREC sur une distance de 2400 mètres, elle a été remportée par "Al Othmane" monté par Aziz Jabafi, suivi de "JaroKiliman" avec le jockey Kacem Faddoul, et le cheval "DifarFal" avec Rachid Amenai, respectivement deuxième et troisième.

Quant au prix Vichy sur 1900 mètres, il a été remporté par "MayoumFal" monté par Soufiane Abouhayane, devant "DilunetaFal"(jockey : Hugo Miguel Tavares) et "Meloneras" (jockey:MohcineLafram).

A cette occasion, le directeur général de la SOREC, Omar Skalli, a souligné que le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI constituait l'événement phare de la première journée du Morocco International Meeting (MIM) des courses hippiques.

Dans une déclaration à la MAP, M. Skalli a souligné que cet événement organisé sur deux jours reflète la place du Maroc dans l'organisation de courses internationales, affirmant l'engagement de la SOREC à développer le secteur équestre et à renforcer son rayonnement international.

De son côté, le jockey Guillaume Guedj-Gay s'est réjoui d'avoir remporté avec "Agador" le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que le pur-sang avait fait preuve d'un excellent niveau et d'une performance remarquable pendant la course.

Dans une déclaration similaire, le jockey a salué la qualité de la compétition et le niveau général des participants, estimant que la course avait été particulièrement passionnante, d'autant plus que l'écart entre le premier et le deuxième était très faible, ce qui a donné à la victoire une saveur particulière.

Le programme de cette édition propose 14 courses, dont 8 internationales.

La 11è édition du MIM devait se poursuivre dimanche, avec des compétitions réservées aux pur-sang arabes, notamment des courses internationales majeures, en particulier le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les pur-sang arabes, le Grand Prix de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan et le Grand Prix de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid.