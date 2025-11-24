Afrique: Une plateforme pour faire entendre la voix des enfants du continent

Le 1er Forum africain du Parlement de l'enfant est une plateforme pour faire entendre la voix des enfants du continent, promouvoir leurs droits et discuter des défis auxquels ils sont confrontés, ont souligné, samedi à Rabat, des enfants parlementaires africains.

Dans des déclarations à la presse en marge de la cérémonie officielle de clôture du Forum présidée par SAR la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), ces enfants ont mis en avant l'importance de ce Forum, organisé par l'Observatoire sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et la Présidence effective de Son Altesse Royale.

Ils ont ainsi tenu à exprimer leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude à SAR la Princesse Lalla Meryem pour les efforts constants que Son Altesse Royale ne cesse de déployer en soutien aux questions de l'enfance, conformément à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi.

Les enfants parlementaires ont aussi salué l'opportunité qui leur a été donnée pour exprimer leurs attentes et débattre des défis actuels des enfants du continent, mettant en avant la pertinence des thèmes abordés lors des ateliers organisés à cette occasion.

Dans ce cadre, l'enfant parlementaire représentant la région de Marrakech-Safi, Marwa Kadouri, a affirmé que la participation au Forum offre l'occasion de discuter des questions relatives à l'enfance dans les pays africains afin de formuler des recommandations et de proposer des solutions aux problèmes auxquels est confronté l'enfant africain.

De son côté, Togue Yallah Anita, présidente du Parlement de l'enfant du Tchad, a souligné que le premier Forum africain du Parlement de l'enfant constitue une initiative importante qui permet de faire entendre la voix des enfants africains, une étape essentielle pour leur donner la place qu'ils méritent dans les décisions qui les concernent.

Yallah Anita a affirmé avoir pris connaissance, lors des échanges, de nombreuses propositions pertinentes pour améliorer la situation des enfants, notant qu'écouter les jeunes est primordial, car "ils représentent l'avenir de l'Afrique".

Pour sa part, l'enfant parlementaire représentant la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abir Bouktaya, a indiqué que la tenue de ce Forum est le fruit des efforts et des actions menées par l'ONDE ainsi que des échanges d'expériences avec les pays africains pour améliorer la situation de l'enfant.

Elle a aussi fait savoir que parmi les principales recommandations issues de l'atelier "Lutte contre le travail des enfants" figure le renforcement de la sensibilisation à l'importance de la scolarisation des enfants et au rôle de l'enfant dans le processus de développement.

Douae El Faghrawi, enfant parlementaire de la région de Guelmim-Oued Noun, s'est dite fière de participer à ce Forum, qui a été l'occasion pour les enfants d'exprimer leurs opinions et de débattre de différentes questions liées à l'enfance telles que le mariage des mineures et les enfants sans abri, afin de proposer des solutions concrètes.

Fatouma Ahmed Hassan, enfant parlementaire de Djibouti, a fait part de son grand honneur de prendre part au Forum africain du Parlement de l'enfant, exprimant sa profonde gratitude à SAR la Princesse Lalla Meryem pour l'organisation de cet évènement d'envergure.

Elle a également mis l'accent sur la pertinence des recommandations formulées lors des ateliers du Forum et qui ont porté notamment sur les moyens d'améliorer les conditions de vie des enfants africains.

Ce Forum reflète "l'union qui fait la force", et permet de renforcer les capacités de chacun des pays représentés et de nourrir l'espoir d'un avenir meilleur, a-t-elle dit.