Afrique: Adoption de la Déclaration de Rabat pour la participation des enfants au développement de l'Afrique

La Déclaration finale du 1er Forum africain du Parlement de l'enfant intitulée "Déclaration de Rabat pour la participation des enfants au développement de l'Afrique" a été adoptée par acclamation, samedi à la fin des travaux du Forum, tenu les 21 et 22 novembre.

Dans cette Déclaration, les représentants des institutions gouvernementales et d'organisations non-gouvernementales des pays africains accueillent avec satisfaction la création du Réseau africain pour les droits de l'enfant en tant que plateforme continentale de plaidoyer, de dialogue et de participation effective des enfants africains pour leur épanouissement et bien-être.

"Nous accueillons favorablement la proposition de l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE) du Maroc d'accueillir le siège du Réseau africain pour les droits de l'enfant et prendre en charge ses frais opérationnels de fonctionnement", lit-on dans la Déclaration.

Les participants au Forum affirment qu'ils œuvreront pour que ce Réseau puisse être une structure de coopération continentale africaine non gouvernementale, dotée d'un statut juridique et qu'il agisse en coordination avec les institutions partenaires africaines, conformément aux principes de la Convention internationale des droits de l'enfant et des instruments régionaux et internationaux pertinents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils saluent également la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour la promotion d'une Afrique de paix, de stabilité et de développement durable, axée sur la solidarité agissante, la coopération Sud-Sud et plaçant la jeunesse au centre de toutes les initiatives de développement.

Ils ont aussi exprimé leurs vifs remerciements à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, pour son engagement, en tant que Présidente de l'ONDE, dans la protection et la promotion des droits de l'enfant à travers des actions concrètes, durables et adaptées aux défis contemporains.

Dans la Déclaration, les participants encouragent la mise en place et le développement des Parlements de l'enfant dans les pays africains, en veillant à associer les enfants dans le suivi des politiques publiques et la mise en oeuvre des engagements régionaux et internationaux.

Ils sollicitent, en outre, l'appui des partenaires au développement, dont les agences de développement des Nations unies concernées pour accompagner les efforts nationaux des pays africains visant la promotion du rôle des enfants dans le développement et la mise en place des parlements d'enfants selon les spécificités de chaque pays.

Ils ont, d'autre part, affirmé leur détermination à développer des initiatives conjointes complémentaires visant à porter le plaidoyer au niveau international, à travers des activités et des participations aux échéances régionales, continentales et internationales sur la thématique des Droits de l'enfant, en suscitant les partenariats adéquats avec d'autres acteurs régionaux et internationaux pour accélérer le développement du réseau africain du Parlement de l'enfant et de ses membres.

Reconnaissant les relations fraternelles et les liens de coopération et de solidarité existant entre le Royaume du Maroc et les pays frères africains, les participants ont réaffirmé leur engagement commun en faveur des objectifs de développement durable (ODD), en particulier ceux relatifs à la santé, à l'éducation et à l'égalité des chances pour les enfants et à la lutte contre les changements.

Ils ont, par ailleurs, reconnu la nécessité d'une action continentale africaine concrète et concertée pour promouvoir les droits de l'enfant tels qu'ils sont reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant et les autres instruments internationaux et régionaux particulièrement leurs droits à la participation et au bien-être physique, mental et social.

Félicitant le Royaume du Maroc pour la réussite de la tenue de la 1ère édition du Forum africain du Parlement de l'enfant, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et sous la Présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, les participants se sont engagés à favoriser le dialogue, le partage d'expériences et la construction d'une vision africaine commune en vue de promouvoir la participation des enfants africains dans les processus de développement, conformément à l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.