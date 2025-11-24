Maroc: Abdelilah Hifdi élu président du Réseau de l'APNODE

24 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Abdelilah Hifdi, membre de la Chambre des conseillers, a été élu, vendredi à Laâyoune, président du Réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement (APNODE) pour un mandat de deux ans (2025-2027).

L'élection de M. Hifdi a eu lieu dans le cadre de la 10e Assemblée générale de l'APNODE, qui a également porté à la tête de son bureau exécutif Musa Njingum (Cameroun), en tant que vice-président, et Nestor Tohouegnon Noutai (Bénin), comme trésorier.

Ont été élus membres du bureau exécutif également, Elise Pokossy Doumbe et Solange Kwarmba, députées à l'Assemblée nationale du Cameroun, ainsi qu'Edmonde Tagnonnanon Fonton, députée à l'Assemblée nationale du Bénin.

S'exprimant à cette occasion, M. Hifdi a souligné que le nouveau bureau exécutif de l'APNODE se focalisera sur trois grandes priorités, dont la première porte sur la mise en place et la consolidation de la fonction d'évaluation parlementaire dans chaque parlement africain membre, à travers la création d'unités techniques permanentes, de mécanismes de suivi et de programmes de formation et de renforcement des capacités pour les parlementaires.

