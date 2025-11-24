Les présidents et chefs de délégations parlementaires, membres du Réseau africain des Parlementaires pour l'Evaluation du Développement, réunis vendredi à Laâyoune, ont affirmé l'importance stratégique que revêt la pratique de l'évaluation parlementaire dans l'ancrage de la gouvernance démocratique, le renforcement de la transparence et la consolidation de la responsabilité et de la redevabilité.

Dans la "Déclaration de Laâyoune", qui a conclu les travaux de la 10e Assemblée générale du Réseau, ils ont souligné l'importance de promouvoir l'efficacité et la performance des politiques publiques conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine, aux Objectifs de développement durable 2030 et aux aspirations africaines en matière d'intégration régionale et de construction d'une intelligence collective partagée.

Ils ont également indiqué que l'évaluation met à la disposition des responsables publics des instruments essentiels pour améliorer la qualité de la législation, orienter l'action de l'Etat avec cohérence, et instaurer et renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions.

La Déclaration a rappelé que le continent africain dispose de ressources humaines et institutionnelles permettant d'ériger des systèmes d'évaluation autonomes, rigoureux et adaptés à ses réalités, consolidant ainsi une gouvernance fondée sur les données probantes et l'apprentissage mutuel.

Dans ce cadre, la "Déclaration de Laâyoune" a insisté sur la nécessité de reconnaître l'évaluation comme un droit démocratique, de la considérer comme un instrument de transparence, de responsabilité publique et de participation citoyenne et d'en faire une pratique institutionnelle permanente accompagnant l'ensemble du cycle des politiques publiques.

Elle a réaffirmé l'engagement collectif en faveur de l'intégration de l'évaluation dans le travail parlementaire, notamment par le renforcement des capacités des parlementaires et la création d'équipes spécialisées capables d'analyser, de réviser et d'apprécier objectivement les impacts des politiques publiques.

La déclaration a souligné que l'intelligence parlementaire constitue un pilier de la gouvernance moderne, impliquant l'investissement dans la connaissance, la formation, la recherche, l'analyse fondée sur les données et les preuves et le renforcement des capacités institutionnelles.

Elle a appelé à promouvoir un Parlement ouvert et renouvelé, associant les citoyens, les universités, la société civile et les collectivités territoriales à une dynamique évaluative participative et inclusive.

Les participants ont aussi plaidé pour le renforcement de la dimension africaine de la coopération parlementaire en matière d'évaluation, par l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, le développement d'un référentiel africain commun, l'harmonisation progressive des standards, la consolidation d'une mémoire institutionnelle commune et l'essor d'une expertise africaine originale.

De même, la Déclaration de Laâyoune a recommandé la création de l'Observatoire Africain Parlementaire de l'Evaluation pour le Développement, destiné à constituer un cadre permanent de coopération, de coordination et de partage des connaissances entre les parlements africains afin d'ancrer durablement l'excellence évaluative au coeur de l'action publique régionale et continentale.

En outre, le document a préconisé l'adoption de la Charte Africaine de l'Evaluation Parlementaire comme un cadre de référence visant à harmoniser les concepts, les approches et les principes méthodologiques régissant la pratique évaluative afin de garantir son indépendance, sa neutralité et son objectivité.

Il a encouragé la mise en place, au sein de chaque parlement membre de l'APNODE, de structures nationales spécialisées en évaluation, formant le réseau national de référence et soutenant l'ancrage durable de la culture évaluative, et la mise en place d'un mécanisme de suivi périodique des engagements contenus dans la présente Déclaration dans un esprit de coopération, de mutualisation et d'apprentissage partagé entre parlements africains.

Enfin, les parlementaires ont réaffirmé la portée stratégique de ce rendez-vous africain, tenu à Laâyoune, dans les provinces du Sud du Royaume, symbole d'un essor remarquable soutenu par une vision de développement intégré et durable.

Ils ont fait part de leur profonde gratitude et leur haute considération à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont la Vision éclairée confère à l'action africaine une orientation résolue vers l'unité, la solidarité et la prospérité des peuples africains.

Par l'impulsion qu'Il donne au renforcement de la coopération Sud-Sud et à l'intégration continentale, Sa Majesté ouvre la voie à un développement fondé sur la dignité humaine, la responsabilité partagée et l'ambition d'un progrès durable pour l'ensemble du continent, ont-ils affirmé.

En outre, ils ont salué le choix de la ville de Laâyoune, au Royaume du Maroc, pour abriter cette rencontre continentale, et de la portée symbolique singulière que revêt ce choix, eu égard à la place qu'occupent les provinces du Sud, à l'ampleur des chantiers de développement, ainsi qu'aux projets socio-économiques d'envergure réalisés, qui ont fait de cette ville un espace régional de développement et de prospérité et une plateforme atlantique prometteuse pour une coopération régionale ouverte.