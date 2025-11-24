Maroc: SM le Roi adresse un message de félicitations aux membres du club des FAR de football féminin

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de félicitations aux membres du club de l'AS FAR de football féminin suite à leur consécration en Ligue des Champions féminine de la Confédération Africaine de Football 2025.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des composantes du club des FAR de football féminin pour avoir remporté la cinquième édition de la Ligue des Champions féminine de la CAF, organisée par la République Arabe d'Egypte soeur.

Le Souverain fait également part de Sa grande considération et fierté suite à ce sacre continental, le deuxième du genre pour l'équipe féminine de l'AS FAR, qui vient s'ajouter au palmarès des exploits honorables du football marocain à l'échelle continentale et internationale, saluant les efforts de tous ceux et celles ayant contribué à la réalisation de ce sacre, notamment les joueuses, les entraineurs, les staffs technique et médical et les responsables administratifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

SM le Roi a, en outre, réitéré aux membres de l'équipe féminine de l'AS FAR et à l'ensemble de ses composantes Ses vives félicitations et imploré le Tout-Puissant de leur accorder plein succès et réussite dans leur carrière footballistique pour remporter davantage de distinctions et de titres et consolider la place distinguée du football féminin marocain sur les plans régional, continental et international, tout en les assurant de Sa Haute Sollicitude et Bienveillance.