Maroc: Accouchement d'une femme à bord d'un tramway

Aucun passage de l'intéressée par l'hôpital Moulay Abdallah à Salé "n'a été constaté"

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a indiqué samedi que la Direction de l'hôpital Moulay Abdallah à Salé n'a enregistré "aucun passage" d'une femme ayant accouché à bord d'une rame de tramway à Rabat.

Aussitôt informé, le ministère a immédiatement ouvert une enquête afin d'élucider les circonstances liées à cet incident, indique-t-on dans une mise au point, notant qu'après vérification des registres d'accueil, visionnage des enregistrements des caméras de surveillance et recueil des témoignages des agents de sécurité, "aucun passage de l'intéressée n'a été constaté" par la Direction de l'hôpital ni par l'équipe médicale de garde.

Les informations recueillies sur le terrain révèlent que la femme a présenté les signes du travail d'accouchement alors qu'elle se trouvait à bord du tramway à Rabat, où elle a subi une hémorragie grave ayant nécessité l'intervention immédiate des équipes de la Protection Civile, fait savoir la même source.

Par la suite, la femme a été transportée à l'hôpital de maternité Souissi, où elle a été examinée, prise en charge et placée sous surveillance médicale, avant de constater que le nouveau-né était en état de mort foetale, précise la même source.

Par ailleurs, les informations préliminaires montrent que la patiente souffrait "de troubles psychiatriques depuis un certain temps", relève le ministère, ajoutant qu'elle est "actuellement admise" à l'hôpital Arrazi pour recevoir les soins nécessaires.

Le ministère exprime son profond regret suite à cet incident douloureux et adresse ses sincères condoléances à la famille de la dame, assurant qu'il traite ce type de cas avec "sérieux et transparence" et veille à fournir des informations fiables à l'opinion publique pour éviter toute confusion.