Afrique: Visa For Music - Appel à renforcer la mobilité des artistes et la coopération musicale du continent

Les participants à une rencontre tenue, vendredi à Rabat, dans le cadre de la 12e édition du festival Visa For Music ont appelé à renforcer la mobilité des artistes, tout en promouvant la formation et intensifiant la coopération dans le domaine musical en Afrique.

Lors de cette rencontre organisée par le réseau "Zone Franche" sous le thème "la mobilité, la formation et la coopération : vers un accompagnement renforcé des professionnels africains dans le domaine musical", les intervenants ont souligné la nécessité de soutenir la scène musicale africaine et d'ouvrir de nouveaux horizons aux artistes émergents.

Ils se sont aussi arrêtés sur les défis pratiques qui entravent la mobilité des artistes, dont les procédures de visa et les coûts de déplacement, insistant sur la nécessité de renforcer les moyens de développement des compétences artistiques et administratives des professionnels, à même de garantir la durabilité de l'oeuvre musicale au niveau continental.

A cette occasion, le directeur général du réseau "Zone franche", Sébastien Laussel, a indiqué que l'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer la structuration du secteur et à élargir les opportunités de coopération, à travers une série d'ateliers destinés aux acteurs dans les secteurs de la production, de la promotion et de l'innovation artistique.

Il a également affirmé que la participation du Réseau au festival Visa For Music constitue une occasion annuelle pour renouer le contact avec ses membres dans le continent africain, notant que cet événement oeuvre à consolider les ponts de coopération entre les acteurs et à relever les différents défis liés au développement des professions musicales, notamment à l'ère des transformations profondes que connait le secteur aux niveaux continental et international.

De leur côté, le directeur de l'espace culturel "Yaro" au Congo, Pierre Claver Mabiala, et le directeur de l'agence artistique "Zhu Culture" au Sénégal, ont relevé que le renforcement de la mobilité culturelle en Afrique requiert des mécanismes plus efficaces qui prennent en considération les conditions de sécurité, de déplacement et de financement, ajoutant que les défis ne se limitent pas seulement au déplacement géographique mais concernent aussi les procédures administratives, logistiques et financières complexes.

De son côté, le directeur de l'association culturelle "Scène d'Ébène" au Cameroun, Tony Mefe a souligné l'urgence de créer des passerelles de coopération et d'échanges d'expériences entre les différentes initiatives culturelles, affirmant que la fédération des efforts constitue la voie optimale pour renforcer la résilience de ces plateformes et consacrer leur rôle professionnel.

La consultante dans les industries culturelles et créatives (ICC) au Sénégal, Camille Seck, a quant à elle, expliqué que le secteur des ICC en Afrique dispose de potentialités importantes qui requièrent une réflexion approfondie autour de la nature de la formation destinée aux jeunes, les objectifs visés ainsi que les mécanismes de mise en oeuvre.

La 12e édition de Visa For Music (19-22 novembre) est un rendez-vous incontournable des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient qui fait vibrer la capitale marocaine au rythme d'une programmation riche et variée, réunissant plus de 500 artistes et 1.000 professionnels nationaux et internationaux.