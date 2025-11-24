Ethiopie: Pose de la pierre angulaire de l'Académie ferroviaire de Bishoftu

Addis-Abeba — La Société des chemins de fer éthiopiens (ERC) a lancé aujourd'hui la construction de l'Académie ferroviaire de Bishoftu, un projet majeur pour l'évolution du transport ferroviaire en Éthiopie.

La cérémonie de pose de la première pierre a été présidée par le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, marquant le début officiel de ce centre de formation moderne.

La PDG de l'ERC, Helina Belachew, le maire de Bishoftu, Alemayehu Assefa, ainsi que plusieurs représentants des autorités fédérales et régionales étaient présents. L'Académie est appelée à devenir le principal centre de formation ferroviaire d'Afrique de l'Est.

Implantée sur un terrain de 62 hectares à Bishoftu, elle constitue un investissement stratégique pour développer les compétences régionales dans le secteur du transport.

Une fois achevé, le centre servira de pôle d'excellence pour la formation avancée des professionnels du rail, répondant aux exigences croissantes de l'industrie.

Conçue comme le centre national d'excellence éthiopien en matière d'éducation, de formation et de recherche ferroviaires, l'Académie offrira des programmes complets couvrant les aspects techniques, opérationnels et managériaux, en conformité avec les standards internationaux.

Elle s'intègre pleinement à la vision de l'Éthiopie de mettre en place un réseau ferroviaire moderne, sûr et performant, soutenant la croissance économique et l'intégration régionale en Afrique de l'Est.

Le projet s'aligne également sur l'initiative « Ville intelligente » de Bishoftu, en intégrant des technologies de pointe, notamment des salles de classe intelligentes et une infrastructure numérique, contribuant ainsi à la modernisation urbaine et à l'accès élargi à des outils éducatifs innovants.

Cette initiative illustre une dynamique stratégique combinant le renforcement du secteur ferroviaire éthiopien et la transformation de Bishoftu en une ville intelligente tournée vers un développement durable.