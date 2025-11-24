Ile Maurice: Saint-Brandon, entre beauté sauvage et pollution plastique

Perdu au cœur de l'océan Indien, l'archipel de Saint-Brandon séduit par ses plages immaculées, ses eaux turquoise et ses colonies d'oiseaux. Cette cinquantaine d'îlots, sculptés par les vents et les courants, semblent figés hors du temps. Pourtant, même ce territoire isolé n'échappe pas à la pollution plastique. Le 7 novembre, une expédition conjointe a quitté Maurice pour renforcer la protection de l'archipel. L'Odysseo Foundation, la Saint-Brandon Conservation Trust, Raphaël Fishing Company - 1927, la National Geographic Society et la Zoological Society of London ont uni leurs moyens pour allier recherche scientifique et interventions sur le terrain.

Arrivées à Coco Island, les équipes ont rejoint celle du Plastic Odyssey, déjà présente pour une campagne de nettoyage. Ensemble, neuf volontaires ont, en deux jours, collecté 3,6 tonnes de déchets sur la partie nord de l'île. Les plastiques rigides et matériaux composites, fragilisés par le soleil et l'eau de mer, s'y étaient accumulés au fil des années.

Au-delà de la beauté du site, ces traces de pollution révèlent l'ampleur du problème : des zones jusque-là considérées comme intactes sont désormais affectées. Les déchets collectés sont stockés sur le pont du navire en attendant leur traitement, tandis que les opérations de nettoyage se poursuivent. En parallèle, les équipes analysent l'origine de ces déchets afin de mieux anticiper leur arrivée et renforcer la protection durable de l'archipel.

