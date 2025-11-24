Ile Maurice: Saint-Brandon, entre beauté sauvage et pollution plastique

24 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Perdu au cœur de l'océan Indien, l'archipel de Saint-Brandon séduit par ses plages immaculées, ses eaux turquoise et ses colonies d'oiseaux. Cette cinquantaine d'îlots, sculptés par les vents et les courants, semblent figés hors du temps. Pourtant, même ce territoire isolé n'échappe pas à la pollution plastique. Le 7 novembre, une expédition conjointe a quitté Maurice pour renforcer la protection de l'archipel. L'Odysseo Foundation, la Saint-Brandon Conservation Trust, Raphaël Fishing Company - 1927, la National Geographic Society et la Zoological Society of London ont uni leurs moyens pour allier recherche scientifique et interventions sur le terrain.

Arrivées à Coco Island, les équipes ont rejoint celle du Plastic Odyssey, déjà présente pour une campagne de nettoyage. Ensemble, neuf volontaires ont, en deux jours, collecté 3,6 tonnes de déchets sur la partie nord de l'île. Les plastiques rigides et matériaux composites, fragilisés par le soleil et l'eau de mer, s'y étaient accumulés au fil des années.

Au-delà de la beauté du site, ces traces de pollution révèlent l'ampleur du problème : des zones jusque-là considérées comme intactes sont désormais affectées. Les déchets collectés sont stockés sur le pont du navire en attendant leur traitement, tandis que les opérations de nettoyage se poursuivent. En parallèle, les équipes analysent l'origine de ces déchets afin de mieux anticiper leur arrivée et renforcer la protection durable de l'archipel.

 

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.