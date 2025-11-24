Ile Maurice: Le ministère informe que des améliorations sont déjà en cours

À la suite de l'article publié dans l'express du vendredi 14 novembre, intitulé «Bâtiment neuf : WC sans verrou, parking saturé, guichets lents», qui détaille l'efficacité infrastructurelle et opérationnelle du nouveau Moka Eye Hospital au Réduit Triangle, Keshav Jokhun, Senior Adviser au ministère de la Santé et du Bien-être nous a communiqué des informations supplémentaires. Tout d'abord, l'hôpital a été conçu et construit dans le cadre d'un projet lancé plusieurs années avant l'arrivée du gouvernement actuel.

Les plans et spécifications avaient été finalisés à l'époque, sans consultation approfondie des équipes médicales et soignantes concernées. «Cela explique certaines contraintes observées depuis l'ouverture, notamment pour le stationnement et la taille de certaines zones d'accueil», précise le Senior Adviser. Il ajoute que depuis la mise en service de l'hôpital, le ministère a mobilisé ses spécialistes pour optimiser au maximum l'espace disponible. «Un plan d'amélioration est déjà en cours afin d'augmenter les capacités de stationnement et de renforcer les équipes affectées à l'enregistrement pour réduire l'attente des patients.»

Pour les installations sanitaires, le ministère assure qu'une vérification a été effectuée et que tout fonctionne correctement. «Des lavabos sont disponibles et des points supplémentaires ont été planifiés pour mieux répondre au volume de fréquentation. Ces installations additionnelles n'étaient pas prévues dans les plans initiaux, ce qui a nécessité le lancement de nouveaux appels d'offres conformément aux procédures publiques. Les travaux seront finalisés dans les meilleurs délais.»

Le ministère réitère son engagement à améliorer le confort et la qualité des services offerts aux patients : «Malgré certaines limites héritées du passé, nos équipes font tout pour que ce nouvel hôpital atteigne son plein potentiel et réponde aux attentes légitimes du public.»

