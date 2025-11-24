Ile Maurice: La voix emblématique de l'Inde enflamme Maurice

La légende de la musique indienne Kailash Kher a signé un retour magistral à Maurice, dimanche 23 novembre, où il s'est produit en live au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC) aux côtés de son groupe, Kailasa. Organisé par Inbox Events, le concert a offert au public mauricien un moment de pure intensité, frissons, émotions brutes et une atmosphère électrique portée par une voix qui traverse les générations.

Dès son entrée sur scène, Kailash Kher a livré une performance empreinte de passion, enchaînant ses plus grands succès avec une énergie inépuisable. Dans un geste chaleureux, il a même invité un groupe de jeunes filles à le rejoindre sur scène pour danser, renforçant encore la complicité avec le public.

Reconnu pour son style unique mêlant sufi, folk et musiques bollywood, Kailash Kher est une véritable icône mondiale, honorée par l'Inde du prestigieux Padma Shri. À Maurice, les fans ont pu revivre des titres incontournables tels que Teri Deewani, Saiyyan, Allah Ke Bande ou encore Tu Jaane Na, tout en découvrant de nouvelles compositions, interprétées avec la même intensité spirituelle.

Une soirée inoubliable, où la voix de Kailash Kher a, une fois de plus, touché l'âme de tout un public.