Sénégal: El Hadj Diouf à Me Senghor - « Tu es béni »

« On a sillonné l'Europe, l'Afrique, l'Asie, le monde entier ensemble. Je pense que tu as passé plus de temps avec moi qu'avec ta famille. Ce qui est le plus important, c'est quand il (Senghor, Ndlr) te fait confiance, il le fait à 100%. Les gens pensent que si l'équipe nationale gagne, c'est grâce aux joueurs seulement. J'ai été joueur. Si on gagnait, c'est parce qu'il y a une bonne organisation du côté de l'entraîneur et du président de la fédération. Donc, c'est à Me Augustin Senghor qu'on doit la victoire de l'équipe nationale du Sénégal. Il est sorti de la fédération avec la tête haute. La preuve, le nouveau président de la fédération Abdoulaye dit toujours qu'il inscrit son travail dans la continuité de Me Augustin Senghor. C'est important de le souligner ».

« On a voyagé ensemble de la Rd Congo au Sénégal. Geremy Njitap, ancien grand joueur de Real Madrid m'a interpelé quand il a vu Me Augustin Senghor et Abdoulaye Fall partout ensemble. Je lui ai répondu que c'est Abdoulaye Fall, le nouveau président de la FSF. Par la suite, il a appelé tous les présidents de fédération qui étaient présents et leur a dit que le Sénégal, c'est un exemple. Abdoulaye Fall et Me Augustin Senghor sont ensemble. Je veux qu'on en tire des leçons. Senghor a même appris aux hommes politiques la manière de faire. Il a montré aux gens ce que signifie la dignité, la démocratie. Donc, je veux que nos hommes politiques s'inspirent de la manière de faire de Abdoulaye Fall et de Me Senghor. Augustin a tout fait pour le rayonnement du football sénégalais ».

Senghor, ministre des Sports ?

« Au gouvernement actuel et au prochain gouvernement, je leur dirai que Augustin a dépassé le statut de président de fédération. Pourquoi ne pas faire de lui, qui a été le premier vice-président la CAF, le futur ministre des Sports ? »

« Au Sénégal, on doit arrêter la culture de la médiocrité et promouvoir la culture de l'excellence. Augustin, c'est l'excellence. Tout ce qu'il dirige, porte ses fruits. Tu es béni. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Tu es gentil. Les gens doivent être fiers de toi ».