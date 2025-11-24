Ile Maurice: Un centre d'excellence AYUSH au coût de Rs 2 Mds à Côte-d'Or financé par l'Inde

La salle de conférences du bâtiment Nexsky à Ébène a accueilli, le mercredi 12 novembre, la présentation du futur centre d'excellence d'ayurveda, de yoga, de narcothérapie, d'unani, de siddha et d'homéopathie (AYUSH), un projet ambitieux financé par le gouvernement indien. Sous la présidence du ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo. L'événement a rassemblé de hauts responsables de la haute commission de l'Inde et des représentants des ministères de la Santé et des Infrastructures nationales ainsi que d'autres organismes clés.

L'objectif : définir les contours du centre qui ambitionne de positionner le pays comme un hub régional de la médecine holistique.

La séance a débuté par une présentation détaillée du concept du futur centre d'excellence, élaborée par le Project Management Consultant, la société Hospital Services Consultancy Corporation (India) Ltd. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Special Economic Package que l'Inde a mis en place pour renforcer la coopération bilatérale avec notre île. Dans son allocution, Anil Bachoo a souligné la portée stratégique de cette initiative pour le pays, rappelant qu'il s'agit d'un jalon dans le développement de la médecine traditionnelle de la région.

«Le centre d'excellence AYUSH représente une avancée majeure pour le pays. Depuis l'annonce du projet, nous avons fait des progrès significatifs dans la préparation de plans détaillés et de la documentation technique.» Le ministre a également évoqué l'importante contribution financière de l'Inde, une subvention de Rs 2 milliards pour soutenir la réalisation de ce projet.

La construction devrait débuter une fois l'ensemble des études techniques finalisées et les appels d'offres lancés. Selon lui, cette initiative permettra aux Mauriciens d'accéder aux différentes formes de médecine traditionnelle AYUSH, en privilégiant des méthodes naturelles et holistiques de soins. «Le centre offrira également des programmes de formation et de renforcement des capacités en collaboration avec des spécialistes indiens afin d'assurer une opération efficace et durable», a précisé le ministre.

Le projet prévoit la création d'un centre hospitalier doté de 100 lits, d'un espace dédié au yoga et à la méditation ainsi que des cottages pour l'hébergement des patients. La deuxième phase comprendra des installations administratives, des salles de formation et un centre de conférences pour soutenir la recherche et favoriser l'échange de connaissances et la formation continue en médecine traditionnelle.

Cette initiative s'appuie sur un mémorandum d'entente signé en mars 2025 lors de la visite du Premier ministre indien, Narendra Modi, dans le pays. Elle marque un tournant dans la coopération bilatérale, consolidant l'engagement du pays dans l'intégration des systèmes médicaux indiens traditionnels dans sa politique de santé publique. La construction du centre sera réalisée sur une superficie estimée à 20 600 m2 à Côte-d'Or.

Le ministre Bachoo a affirmé que cette initiative permettra à Maurice de devenir un centre régional de référence pour la médecine holistique, tout en offrant de nouvelles opportunités de collaboration, d'innovation et d'amélioration des résultats en santé publique.