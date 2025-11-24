Burkina Faso: La justice sanctionne les VDP et rappelle que "l'armée n'est pas au-dessus des lois"

24 Novembre 2025
allAfrica.com
Par Martin Kevin

Dans la Cité des Tisserands, Dédougou, le Tribunal militaire de Ouagadougou a tenu une audience ambulante inédite du 19 au 21 novembre 2025. Les débats ont abouti à de lourdes condamnations contre des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) pour des actes allant au-delà des règles d'engagement. L'action en justice est accompagnée d'un rappel sévère à l'ordre contre l'usage excessif de la force.

Le rassemblement solennel qui s'est tenu à Dédougou a tranché plusieurs cas de dérives. D’après la chronique d’APANEWS, citant le journal Le Messager du Faso, l’une des pièces à conviction les plus saillantes concernait quatre Gardiens volontaires initialement poursuivis pour exécution préméditée. Le conseil a finalement redéfini les actions en "mutilation de cadavre et violation du respect dû aux morts", ces gestes ayant été posés sur la dépouille d’un individu supposé ennemi.

Une autre affaire a conduit à la reconnaissance de la culpabilité de deux Gardiens volontaires du hameau de l'eau vive (Tchériba) pour "homicide". Ces sentinelles volontaires avaient arrêté plusieurs personnes retrouvées sans vie le jour suivant leur interpellation. Les jugés ont écopé de peines de réclusion s'élevant à onze années, dont une partie avec sursis.

Face à ces dérapages, le crieur public de la Justice guerrière, le Commandant Ahmed Ferdinand Sountoura, a délivré un message de rigueur aux Sentinelles de la nation et aux Gardiens volontaires.

Selon les échos du Messager du Faso, le crieur a rappelé l'importance cruciale d'adhérer scrupuleusement au code du silence (règles d'engagement), notamment concernant l'utilisation des outils de feu. Il a souligné que leur mission ne doit jamais être dictée par le désir de règlement de compte ou motivée par des considérations de clan.

Le Commandant Sountoura a mis en garde contre tout excès de pouvoir, insistant sur le fait que "L’armée n’est pas au-dessus des lois" et que la justice des tuniques s’emploiera à punir sans indulgence les injustices commises contre les concitoyens.

