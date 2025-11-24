Afrique de l'Est: L'Éthiopie va accueillir la 30e Conférence de l'Association du Barreau de la région

Addis-Abeba — L'Éthiopie s'apprête à accueillir, du 26 au 29 novembre 2025 à Addis-Abeba, la 30e Conférence annuelle de l'Association du Barreau d'Afrique de l'Est (EALS).

Cet événement marquera un jalon majeur, célébrant trois décennies d'engagement en faveur de l'État de droit et de l'intégration régionale au sein de la communauté juridique est-africaine.

La conférence servira également de plateforme de réflexion sur l'avenir de la profession juridique dans la région.

Lors d'un point de presse, Tewodros Getachew, président de l'Association fédérale du barreau éthiopien, a rappelé qu'il s'agira de la toute première fois que l'Éthiopie accueille à la fois l'Assemblée générale et la conférence annuelle de l'EALS.

Selon lui, l'événement réunira entre 700 et 1 000 participants, parmi lesquels les présidents de barreaux nationaux d'Afrique de l'Est, d'autres régions du continent, ainsi que des représentants d'organisations juridiques internationales.

« Nous attendons leur présence à cette Assemblée générale et à cette conférence, aux côtés d'éminents représentants d'institutions internationales, notamment africaines », a-t-il indiqué.

Le programme abordera divers thèmes, dont le Forum des grands cabinets d'avocats, le Forum des femmes avocates, le Forum des jeunes avocats et une session consacrée à l'État de droit. De nombreux autres sujets seront explorés par des experts internationaux de renom.

« Nous sommes convaincus que les avocats éthiopiens bénéficieront largement de cet événement, que ce soit à travers les ateliers de formation, le renforcement des compétences, le développement de réseaux professionnels, l'élargissement des perspectives ou l'augmentation de leur influence régionale », a ajouté Tewodros.

Pour sa part, David Sigano, directeur général de l'East Africa Law Society, a souligné que cet événement historique s'inscrit dans une dynamique visant à former des avocats africains capables d'exercer sans crainte et sans barrière transfrontalière.

« Nous formons des juristes appelés à évoluer aussi aisément à Addis-Abeba qu'à Juba, Nairobi, Kinshasa, Kampala, Bujumbura, Kigali ou Dar es Salaam », a-t-il affirmé, insistant sur l'ambition de bâtir une profession juridique est-africaine dotée d'une vision internationale.

Parmi les grands axes thématiques figurent l'innovation, l'intelligence artificielle, la justice climatique, l'avenir des systèmes judiciaires, la gouvernance, l'intégration régionale et le renforcement des liens entre professionnels du droit.

La conférence devrait rassembler un large éventail de participants : magistrats, avocats, juristes d'entreprise, universitaires, responsables politiques, jeunes professionnels du droit, ainsi que d'autres experts reconnus.