Afrique: L'Éthiopie met à profit le sommet du G20 pour consolider ses partenariats internationaux - Billene Seyoum

Addis-Abeba — Billene Seyoum, secrétaire de presse du Premier ministre, a indiqué que l'Éthiopie a pleinement tiré parti du sommet du G20 pour consolider ses relations internationales.

Elle a rappelé que, lors de la rencontre des dirigeants à Johannesburg, le Premier ministre Abiy Ahmed a mené des échanges actifs avec plusieurs chefs d'État, mettant en avant les réformes économiques, les initiatives climatiques du pays et la nécessité d'une représentation accrue de l'Afrique sur la scène mondiale.

Invitée par l'Afrique du Sud, l'Éthiopie faisait partie des 16 pays non membres conviés au sommet.

Malgré ce statut, elle a joué un rôle notable durant ces deux jours de discussions, une occasion majeure rassemblant les principales économies mondiales. Billene a souligné le caractère historique de cette participation, la tenue d'un tel événement en Afrique renforçant la portée de la présence éthiopienne.

Elle a précisé que l'engagement de l'Éthiopie avec cette plateforme s'est préparé bien en amont, avec l'implication continue du ministère des Affaires étrangères dans l'élaboration du programme du sommet.

Au cours des échanges, le Premier ministre Abiy a rencontré les dirigeants de plusieurs grandes puissances, notamment la France, l'Allemagne, la Finlande, le Brésil, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Vietnam.

Les discussions ont porté sur la croissance économique, l'action climatique et la coopération multilatérale. Billene a estimé que ces entretiens sont essentiels pour permettre à l'Éthiopie de dialoguer avec les principales économies sur des enjeux économiques et environnementaux cruciaux.

Abiy Ahmed s'est également entretenu avec des personnalités influentes telles que le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et le Président de la Banque mondiale, Ajay Banga, ce qui lui a permis de mettre en valeur les réformes en cours et l'engagement du pays en faveur du développement durable.

Le leadership éthiopien en matière d'action climatique a occupé une place centrale, notamment dans le cadre de la candidature du pays pour accueillir la COP32 en 2027.

Billene a rappelé les avancées significatives réalisées dans ce domaine, notamment grâce à l'Initiative pour un héritage vert, qui a suscité l'intérêt de nombreux responsables internationaux.

Le commerce et l'investissement figuraient également parmi les priorités.

Abiy a mis en avant les efforts visant à renforcer les échanges économiques, en particulier avec des partenaires comme les Pays-Bas, étroitement liés à l'Éthiopie dans le secteur horticole.

Grâce à cette participation active, l'Éthiopie a réaffirmé ses ambitions internationales.

En profitant de cette tribune pour défendre ses priorités économiques, climatiques et diplomatiques, elle entend consolider son rôle sur la scène mondiale et faire entendre la voix du continent africain dans les instances de décision internationales.