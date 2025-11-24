Madagascar: Chevening Alumni - Lancement d'un projet communautaire à Ampefy

L'Association des anciens boursiers du programme Chevening a lancé, samedi, à Ampefy, un projet communautaire axé sur la protection de l'environnement, l'amélioration de la santé des poissons en aquaculture et la promotion des techniques de cuisson propres. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mobilisation du soutien financier du Chevening Alumni Program Fund 2025/2026.

"Ces axes ont été retenus pour leur potentiel d'impact direct et positif sur le développement durable, la protection de l'environnement, ainsi que l'amélioration des conditions socio-économiques des populations rurales malgaches", indique le communiqué de presse publié par l'association. Le volet aquaculture, en particulier, met l'accent sur la sensibilisation des acteurs du secteur à l'importance de la santé et du bien-être des animaux aquatiques.

Selon les explications, une gestion rigoureuse de la santé des espèces est essentielle non seulement pour soutenir la croissance durable de l'aquaculture, mais aussi pour préserver les ressources naturelles locales et réduire les risques environnementaux liés aux maladies. Le programme Chevening est une bourse d'étude offerte par le gouvernement britannique. L'événement de samedi s'est déroulé en présence de Patrick Lynch, ambassadeur du Royaume-Uni.

Passerelles

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"C'est un honneur d'assister à cet événement et de marquer le lancement d'un projet qui reflète trois objectifs clés du Royaume-Uni. Premièrement, protéger la biodiversité unique de cette grande île pour les générations futures. Deuxièmement, veiller à ce que ce travail ait toujours une dimension humaine : préserver la richesse naturelle de Madagascar d'une manière qui bénéficie aux familles et aux communautés qui en dépendent dans leur vie quotidienne. Et troisièmement, aider à développer et utiliser l'expertise locale au bénéfice des populations locales", a déclaré le diplomate.

Concernant les alumni du programme Chevening, Dimby Rakotojoelimaria, président de l'association, a mis en avant : "Nous connectons les leaders, élevons les standards et créons des passerelles pour faire avancer le développement de notre pays. Ensemble, nous sommes un catalyseur de progrès, d'intégrité et d'impact. Ce projet dans le secteur aquaculture, cuisson propre et la protection de l'environnement en est l'exemple concret".