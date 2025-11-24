Madagascar: Des bois précieux destinés à l'exportation interceptés

Un bateau a été pris en flagrant délit, à Maintirano, alors qu'il tentait d'exporter illégalement des bois précieux. Il transportait quatre cents pièces de bois anakaraka et de palissandre. Cette exportation clandestine a été stoppée à la dernière minute grâce aux informations reçues par la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable (DREDD) Melaky, au port d'Ankalalobe Ampandikoara, dans la commune d'Ankisatra, district de Maintirano.

Les forces de l'ordre sont encore à la recherche des responsables de cette exploitation forestière illégale, ceux-ci ayant pris la fuite en apercevant l'arrivée d'un bateau à grande vitesse. Le bateau ainsi que le bois ont été saisis, et le propriétaire du navire est activement recherché.

« Il y a déjà eu auparavant des cas de tri et d'exportation clandestine de bois précieux. Cela s'était un peu calmé, puis voilà qu'une nouvelle affaire vient d'être interceptée », indique une source auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toute exploitation et exportation de bois précieux, notamment le bois de rose, le palissandre et le bois d'ébène, restent interdites. Le MEDD rappelle qu'il ne fera preuve d'aucune tolérance envers toute personne impliquée dans l'exploitation illégale des ressources naturelles.