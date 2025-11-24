Afrique: Pétanque - Championnat d'Afrique 9 - Tir de précision, doublette et individuel ouvrent le bal

Coup d'envoi. La 10e édition des championnats d'Afrique de pétanque, version 2025, se déroule depuis hier et jusqu'au 28 novembre, à Nouakchott, en Mauritanie. Madagascar y est représenté par l'équipe championne en triplette, la formation du club PAC d'Ampitatafika.

Elle est constituée du vice-champion du monde en individuel et vice-champion du Masters de pétanque cette saison, Faralahy Urbain Ramanantiaray, alias Baloti, de Maminiriana Andrianirainy, d'Andry Salohy Randrianaivo et de leur coach, Mirija Solonantenaina Rakotoson, alias Fakr. Ce dernier est le président d'honneur du club PAC. C'est la dernière sortie internationale de l'année pour les boulistes de la Grande Île.

La première journée, hier, a été marquée par les quatre tours qualificatifs et la cérémonie d'ouverture.

Phase finale

Les éliminatoires du concours de tir de précision ainsi que les cinq tours de qualification des épreuves en tête-à-tête et en doublette auront lieu ce lundi.

Les épreuves en tête-à-tête et en doublette, ainsi que le concours de tir de précision, se poursuivront demain avec les quarts de finale, les demi-finales et les finales respectives. Les cinq tours qualificatifs de l'épreuve majeure, la triplette, sont programmés mercredi. La phase finale- quarts, demi-finales et finale en triplette- aura lieu jeudi, dernière journée de la compétition.

La triplette porte-fanion du pays ambitionne de briller et de boucler en beauté la saison à ce sommet continental. Surtout, après les succès de nos représentants au cours de la tournée estivale en France, au Masters de pétanque, sacrés champions du monde en doublette mixte et champions du monde juniors en doublette mixte dernièrement en Espagne. Madagascar est en quête d'un quatrième titre continental après les sacres obtenus en 2017 en Tunisie, en 2011 au Cameroun et en 2009, déjà en Tunisie.