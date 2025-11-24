Madagascar: Des livres pour sensibiliser les enfants à l'écologie

La troisième édition de Diary Nofy annonce clairement sa vocation. Composée de six livres et d'un cahier d'activités, elle place l'environnement au centre de chaque histoire et de chaque exercice. Au-delà d'un simple thème narratif, ce choix vise à sensibiliser les enfants à la protection de la nature, à la lutte contre les feux de brousse et de forêt, ainsi qu'au respect de l'environnement.

En plus de ces ouvrages bilingues et du cahier d'activités, la collection propose également une version audio. Pour concrétiser ce projet, l'ONG Teach For Madagascar a réuni une équipe d'auteurs et de spécialistes : les récits ont été écrits par Rolling Pen, les illustrations sont signées Catmouse James et les idées des histoires s'appuient sur l'expertise de personnalités comme Max Andonirina Fontaine, ancien ministre de l'Environnement et du Développement durable.

« Le concept de cette 3e édition de Diary Nofy a été élaboré en 2024, en réponse aux incendies dévastateurs qui ont ravagé de vastes zones protégées. Le thème Nature et Animaux a été choisi pour encourager la compassion, le respect et l'appréciation de la nature et de l'environnement, aidant ainsi les enfants malgaches à développer empathie et sens des responsabilités », a fait savoir l'ONG Teach For Madagascar, l'initiatrice du projet lors du lancement officiel de cette nouvelle collection qui a eu lieu jeudi à l'ambassade du Royaume-Uni.

Les livres rejoindront prochainement les établissements scolaires de plusieurs régions du pays, où ils seront utilisés lors des séances de lecture animées par les volontaires de Teach For Madagascar. Ils s'ajouteront aux soixante mille exemplaires des deux premières éditions déjà distribués dans vingt-trois régions.

