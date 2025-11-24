Madagascar: Rugby - RCTS - Un centre de formation professionnelle en gestation

Cinquante ans d'existence. Le Rugby Club Tanora de Soavimasoandro (RCTS) à Imamba conjugue sport et action sociale. Le RCTS ne cesse de réaliser des projets en élargissant ses activités. Après la construction, l'an passé, d'un terrain de basketball, le club projette prochainement de construire une salle pour un centre de formation professionnelle ainsi qu'un dortoir.

« Les membres pourront bénéficier de formations professionnelles à cursus rapide en informatique, en menuiserie ou dans d'autres domaines, selon la disponibilité des formateurs bénévoles », confie le président du club, Avotra Tokiniaina Andrianarisoa, durant la 13e édition de la journée de ses partenaires, samedi à Imamba.

L'occasion a été, comme chaque année, honorée par la présence de l'ambassadeur de France à Madagascar. Plus d'une vingtaine de partenaires locaux et deux étrangers, en l'occurrence Pachamama et French Flair, l'accompagnent dans la concrétisation des projets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le centre regroupe actuellement quatre cent cinquante membres, dont soixante-quinze licenciés en rugby seniors et dames, trois cent cinquante jeunes de 5 à 18 ans pour l'école de rugby, encadrés par quinze entraîneurs, et trente-cinq cadets et juniors, ainsi que deux entraîneurs pour l'école de basket. Les jeunes s'entraînent tous les mercredis après-midi et les samedis matin, tandis que les seniors s'entraînent le samedi après-midi.

L'équipe féminine séniore, qui compte six Makis Ladies, a été classée troisième au championnat de Madagascar et finaliste de la Coupe, tandis que les seniors hommes ont atteint les quarts de finale du championnat régional cette saison.

Le club a vu le jour en 1975 sous le nom Akon'ny Soavimasoandro Firaisan'ny Tanora (ASFT). Sa fusion avec le Rugby Club International de Tananarive, regroupant des coopérants français, a donné naissance en l'an 2000 au RCTS.