Madagascar: Top 12 - Le CEA Andranomanalina poursuit son sans-faute

Le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA) poursuit son incroyable début de saison. Pour la troisième journée du championnat XXL Energy Top 12, le nouveau promu a signé une victoire retentissante face au TFMA d'Ankasina (32 à 8) dans un stade en ébullition, rempli de supporters acquis à sa cause.

Le match, très attendu, a tenu toutes ses promesses. Dès le coup d'envoi donné à 14h38, le TFMA prend l'initiative et obtient la première pénalité de la partie, ratée de peu à la 7e minute. Les supporters d'Andranomanalina répondent par une ambiance électrique, chaque possession du CEA déclenchant une véritable hystérie dans les tribunes. Après dix minutes, le score reste vierge, mais le rythme est soutenu. Face à la puissance d'Ankasina, le banc du CEA procède rapidement à un premier changement pour stabiliser la mêlée.

Le TFMA domine les impacts et gagne plusieurs duels, notamment en mêlée fermée, mais ne parvient pas à concrétiser. À la 26e minute, un tournant survient : le numéro 7 d'Ankasina écope d'un carton jaune, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique. L'intensité physique est telle que quatre joueurs du TFMA doivent recevoir des soins, entraînant une interruption de jeu de plus de deux minutes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il faut attendre la 39e minute pour voir le match se débloquer. Julio, opportuniste, aplatit le premier essai du match et fait exploser le stade : 5-0 pour le CEA, score à la pause.

Le CEA plus inspiré

Au retour des vestiaires, Andranomanalina change de vitesse. Le CEA, plus inspiré et mieux organisé, inscrit trois essais supplémentaires, dont un essai de pénalité, profitant des erreurs et de la fatigue visibles du côté du TFMA. Ankasina sauve l'honneur en marquant un essai à cinq minutes du terme, mais le nouveau promu, pourtant réduit à 14 après un carton rouge, gère parfaitement la fin de rencontre et s'impose largement (32-8).

Avec cette victoire, le CEA reprend la tête du classement provisoire avec 15 points et un impressionnant goal-average de +81, en attendant l'entrée en lice des militaires du Cosfa le week-end prochain.

Au coup de sifflet final, les réactions se croisent. Lovatiana Rasolofo, supporter du TFMA, reste optimiste : « Nos joueurs ont manqué de créativité en seconde période, peut-être la fatigue..., mais ils ont montré qu'on peut compter sur eux pour la suite. »

De son côté, Jean-Yves Randriamalala, joueur du CEA, savoure : « L'essentiel a été fait. Le TFMA a tout tenté, mais nous avons pris le dessus au bon moment. » Une victoire nette qui confirme que le CEA n'est pas venu dans l'élite pour faire de la figuration.