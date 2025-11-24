Madagascar: Natation - Meeting de la reunion - Koty Glorio brille avec six médailles

Le jeune nageur du Club de natation de la côte Est (CNCE), Koty Glorio Precious Sampaniana, ne cesse d'exceller sur la scène internationale. Après ses quatre médailles d'or et deux d'argent remportées au championnat d'Afrique Zone 4 en septembre, Glorio vient de rafler six médailles, dont quatre d'or et deux de bronze, dans la catégorie des benjamins (-12 ans) au championnat de La Réunion de natation open.

La compétition s'est déroulée à Saint-Paul, du vendredi au dimanche. Il s'est hissé sur la plus haute marche du podium dans les épreuves du 50 m nage libre (27"11), du 200 m nage libre (2'14"29), du 200 m quatre nages (2'30"10) et du 100 m quatre nages (1'06"14). Les deux médailles d'argent ont été remportées dans les épreuves du 50 m papillon (30"12) et du 100 m nage libre (59"14).

Trois nageurs de la Grande Île ont été invités à ce sommet de la Petite Île. Tendry Tiavina Rakotobe, dans la catégorie des -14 ans, a remporté la médaille d'argent au 100 m quatre nages (0'57"11). La troisième représentante du pays, Ralaison Riantsoa Dymarah, ne s'est pas, quant à elle, hissée sur le podium.

Le déplacement de ces trois nageurs a été pris en charge par leurs parents respectifs.

Glorio poursuivra son aventure internationale, car il est invité à participer au championnat d'Abu Dhabi, qui aura lieu du 12 au 14 décembre.