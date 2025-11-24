Madagascar: Baskeball - Coupe de Mayotte - Le club de Rija Lahontan et Elly Randriamampionona s'incline en finale

Cruel scénario pour le Vautour de Labattoir, le nouveau club de deux internationaux malgaches, Rija Lahontan et Elly Randriamampionona, qui a laissé filer un titre qui lui tendait les bras. Battus sur le score de 67-70 au buzzer par l'Étoile Bleue de Kawéni, héroïque, les joueurs de Labattoir ont vu leur rêve de qualification pour la suite de la compétition leur échapper dans une fin de match totalement renversante.

Tout semblait pourtant sous contrôle durant le premier acte jusqu'à cinq minutes de la fin du match. À 3 minutes 02 secondes du terme, Vautour mène encore 65-61, profitant du rythme imposé par Randriamampionona et de la justesse de Lahontan dans l'organisation du jeu. Mais Kawéni, fidèle à sa réputation de formation combative, intensifie sa pression défensive et grignote petit à petit son retard. À 1 minute 48, les deux équipes se retrouvent à 65-65, relançant le suspense d'une finale déjà électrique.

Labattoir réagit pour relancer le mano à mano : un tir bien construit ramène les coéquipiers des Malgaches devant, 67-65, après deux lancers francs réussis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un nouveau panier à trois points permet alors à l'Étoile Bleue de reprendre les commandes en menant 68-67, à cinquante secondes de la fin du match. L'entraîneur de Vautour prend alors un dernier temps mort pour dessiner une ultime stratégie offensive. Durant ce temps mort, Rija Lahontan insiste : jouer simple, provoquer une faute, obtenir des lancers francs.

Mais le plan se délite. Sur l'action suivante, Elly Randriamampionona remonte le ballon et trouve Lahontan... en commettant une faute monumentale, lui qui cherchait à servir un coéquipier avant de perdre une balle capitale. Kawéni bondit sur l'occasion : un tir primé plein de sang-froid fait basculer la finale en sa faveur, 70-67, à seulement 12 secondes de la sirène.

Dans une dernière tentative, une montée de balle rapide de Vautour et un tir à trois points pour arracher la prolongation ne font pas mouche. La défense de l'Étoile Bleue verrouille parfaitement et récupère le rebond final, laissant éclater sa joie. Les basketteurs de l'Étoile Bleue arrachent la victoire.

« Ils ont fait un comeback de malade, bravo à eux et dommage pour nous. On sera néanmoins derrière l'Étoile Bleue contre les Réunionnais», réagit, déçu mais très fair-play, Edahm Daba, fidèle supporter de Vautour.

L'Étoile Bleue de Kawéni disputera désormais son barrage le 6 décembre face au représentant réunionnais. Le vainqueur s'envolera ensuite en métropole pour représenter l'océan Indien à la Coupe de France.