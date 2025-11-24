Madagascar: Concert - Bodo présente son ultime show au Palais des Sports

Un spectacle mémorable mêlant émotion, énergie et hommage devant un public comblé.

Le 23 novembre, le Palais des Sports a vibré au rythme du dernier grand spectacle de Bodo, annoncé comme son ultime show. Dès 15 heures, une foule compacte, composée de jeunes et d'adultes, a plongé dans une ambiance électrique, prête à célébrer la carrière de l'artiste. Très émue, Bodo a multiplié les remerciements, adressés au public, à son équipe présente et absente, et à tous ceux qui ont contribué à son parcours.

Pour cette occasion exceptionnelle, elle était entourée d'artistes prestigieux tels que Poopy, Njakatiana, Tovo J'hay, Lôla, Mirado et Nate-Tex, tandis que DJ Natoo et les invités Saunia et Mi-Tsanta ont animé la soirée. Chaque performance a été accueillie avec enthousiasme, transformant le concert en un moment à la fois festif et émouvant.

Le répertoire de Bodo a enchaîné ses plus grands succès : « Miandry Anao », « Dada », « Neny » ou encore « Ento Aho », repris en choeur par une salle totalement immergée dans l'atmosphère du spectacle. Plusieurs duos ont marqué la soirée, notamment Bodo et Poopy sur « Tsy maninona aho », et Bodo avec Lôla sur « Ho antsika », sans oublier de nombreuses autres collaborations vibrantes.

Les artistes invités, accompagnés de nombreux danseurs, ont transformé la scène en un véritable spectacle visuel, renforçant l'énergie collective et faisant de cet événement un moment unique et mémorable.

En clôturant ce dernier grand rendez-vous « hatramin'ny farany », Bodo a offert au public une soirée à la hauteur de son parcours, témoignant de l'amour et de la reconnaissance qu'elle porte à ses fans.