Madagascar: Mpamaliha Mitety Tanàna - La 7e édition anime Antananarivo

Mpamaliha Mitety Tanàna a démarré en beauté du 12 au 14 novembre avec un atelier organisé au CRAAM, le Centre de Ressources des Arts Actuels de Madagascar, ouvrant la voie à une 7e édition marquée par le partage, la transmission et l'accessibilité culturelle. L'événement a ensuite pris une dimension profondément humaine le 19 novembre, lors d'un concert privé au Centre Les Orchidées Blanches à Androhibe et à la Maison de Charité Toko Telo Ambanidia. Cette prestation spéciale, dédiée aux enfants en situation de handicap ou vivant dans des conditions difficiles, visait à leur offrir un moment de joie, d'art et de découverte, rappelant que l'accès à la culture est un droit pour tous.

Le programme a atteint son apogée le samedi 22 novembre, lorsque les artistes se sont produits dans plusieurs sites emblématiques : Tohatohabato Antaninarenina, place Jean Ralaimongo Analakely, et parvis de l'Hôtel de Ville Analakely. En allant directement à la rencontre des passants, ils ont incarné l'essence même de l'événement : diffuser la beauté de la valiha au coeur de la ville.

Le public a pu apprécier un répertoire entièrement traditionnel, comprenant Afindrafindrao, Diavolana fenomanana, Mazava atsinanana, Mandihiza rahitsikitsika, Potraka, ou encore Manjakamiadana. Une sélection qui met en lumière la richesse du patrimoine musical malgache.

Pour Volahasiniaina, l'objectif du projet dépasse largement la simple performance :« Il s'agit d'abord de faire connaître la valiha, un instrument malgache qui mérite d'être appris, transmis et valorisé. Beaucoup de jeunes ont du talent, il faut les encourager ».

