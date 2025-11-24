Afrique: Asecna - Madagascar affiche sa ligne politique

24 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

À Dakar, Madagascar a affirmé sa vision et défendu ses priorités lors de la 76e réunion du Comité des ministres de l'Asecna, réclamant équité et modernisation dans la gouvernance aérienne régionale.

Madagascar n'a pas fait de la figuration à la 76e réunion extraordinaire du Comité des ministres de l'Asecna, tenue le 21 novembre 2025 à Dakar.Représentée par le ministre des Transports et de la Météorologie, Juste Créscent Raharisone, la Grande île a saisi cette tribune stratégique pour réaffirmer sa vision et défendre ses priorités dans la gouvernance régionale de la navigation aérienne Face aux 19 États membres réunis pour examiner 3 instruments majeurs, le Plan d'orientation stratégique 2026-2035, le Plan de services et d'équipements 2026-2030, ainsi que les mécanismes de financement de ces programmes, Madagascar a choisi la voie d'un engagement ferme. Loin d'un rôle passif de simple approbation, le pays s'est positionné comme un acteur pleinement concerné par l'avenir d'une aviation africaine moderne, sûre et souveraine.

Financement équilibrés

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre Juste Créscent Raharisone a ainsi plaidé pour une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de Madagascar, mettant en avant la nécessité d'intégrer les particularités techniques et géographiques du réseau malgache dans la planification régionale. Une position assumée, présentée comme essentielle pour garantir l'efficacité des investissements et la cohérence des priorités de l'Asecna avec les réalités nationales.

Sur le plan politique comme technique, Antananarivo a également insisté sur l'équité dans la répartition des investissements. Le membre du gouvernement de la Refondation a souligné l'importance de mécanismes de financement équilibrés, condition indispensable selon lui pour que les États insulaires ou à large couverture aérienne ne soient pas pénalisés dans l'allocation des ressources.

Feuille de route

Les documents soumis à validation constituent la colonne vertébrale de l'Asecna pour la prochaine décennie : orientation stratégique, modernisation des équipements, renforcement des services, sécurisation des financements. Ils tracent la feuille de route d'un ciel africain davantage maîtrisé, à la fois plus performant et plus sûr. Madagascar, qui fait de la connectivité aérienne un levier de développement et d'ouverture économique, y voit un enjeu national majeur. La Grande île réaffirme ainsi son engagement : participer activement à la construction d'une aviation africaine moderne tout en veillant à ce que les intérêts de son espace aérien soient pleinement protégés. Une posture qui traduit une volonté plus large d'affirmation politique dans les instances régionales, au service d'un développement maîtrisé et souverain.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.