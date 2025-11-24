Madagascar: SMA - La grève des éboueurs de la capitale continue

200 employés

La grève des éboueurs se poursuit, avec des revendications portant sur le retour sous la tutelle de l'Etat de la Société Municipale d'Assainissement (SMA). Environ 200 employés de la SMA de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) ont déclenché une grève depuis le week-end dernier. Selon les informations, « ils demandent le remplacement complet de tous les responsables de la SMA, en raison de la mauvaise gestion actuelle »

.Les éboueurs réclament également le retour de la SMA sous la tutelle de l'État, le paiement régulier de leurs salaires et l'accès aux services de l'OSTIE et de la CNaPS. Le directeur général, Tiana Razafimanahaka, a appelé au dialogue et indiqué que « plusieurs problèmes sociaux étaient déjà résolus, notamment la réintégration à l'OSTIE à partir du mois de décembre ».

Risques

Rappelons que la dernière grève des employés de la SMA avait eu lieu peu avant la réunion de la SADC à Madagascar. A l'approche de la fin de l'année et la saison de fruits qui génère une grande quantité de déchets, notamment le litchi, il sera difficile de gérer la situation si la grève n'est pas rapidement résolue. Sans compter les risques sanitaires, les embouteillages et la pollution de l'environnement causés par l'interruption des services de la SMA.