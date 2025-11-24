Madagascar: Antanifotsy - Un homme, suspecté par la population, meurt après une altercation

Un homme d'une trentaine d'années, présenté par les habitants comme un individu souvent soupçonné d'actes troublant la quiétude du voisinage, est décédé dans la matinée du 22 novembre 2025 au CSB de la commune d'Ambohitompoina, district d'Antanifotsy après avoir été violemment pris à partie par des membres de la communauté.

Selon les informations recueillies, l'homme, domicilié à Ambohimanga dans le fokontany d'Antsahondra, avait été aperçu la veille rôdant dans le hameau d'Ambohijafy, toujours dans la commune d'Ambohitompoina. Ces déplacements, jugés suspects, auraient attiré l'attention de plusieurs habitants. Dans la nuit du 21 novembre, une altercation aurait éclaté lorsqu'il a croisé un groupe de fokonolona. Des échanges vifs auraient dégénéré en affrontement, au cours duquel l'individu a été grièvement blessé

. Transporté d'urgence au CSB II d'Ambohitompoina, il n'a malheureusement pas survécu. Les constatations effectuées par les gendarmes dépêchés sur place ont relevé des blessures visibles au visage, dont un gonflement marqué de l'oeil droit. La famille du défunt a été informée, et le corps leur a été remis après les procédures d'usage. Les gendarmes précisent que l'intervention s'est déroulée sans incident et que l'enquête ouverte devra déterminer avec précision les circonstances exactes de ce drame, notamment les responsabilités dans cette altercation mortelle.