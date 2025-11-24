Madagascar: Miarinarivo - Un jeune homme albinos, retrouvé mort décapité

Un acte d'une rare violence a bouleversé, samedi 22 novembre, la commune rurale de Mandiavato, dans le district de Miarinarivo.

Un jeune bouvier albinos de 31 ans a été retrouvé mort, décapité, dans une forêt isolée d'Analakely, à environ deux kilomètres du village d'Ambazaha. La victime, partie tôt le matin pour garder deux boeufs, n'est pas rentrée à l'heure habituelle, poussant sa famille à alerter les autorités.

Le corps du défunt a été découvert, allongé en décubitus ventral, présentant une profonde plaie thoracique d'environ sept centimètres. La tête de la victime reste introuvable. Un couteau à manche en bois, maculé de sang, a été retrouvé près du cadavre, renforçant les soupçons d'un meurtre prémédité. Les boeufs confiés au jeune homme étaient, quant à eux, dispersés autour du champ. Alertés dans l'après-midi, les éléments de la gendarmerie de Mandiavato, appuyés par le chef du CSB local, ont immédiatement entrepris les constatations et lancé des recherches intensives. Des unités de renfort dirigées par le commandant de compagnie de Miarinarivo ont été déployées afin de retrouver les auteurs et localiser la tête de la victime. Par ailleurs, les brigades ont reçu l'ordre de renforcer la fouille des usagers sur l'axe RN1.

En effet, ce meurtre, particulièrement sordide, ravive avec force la question de la sécurité des personnes albinos, encore trop souvent exposées à des violences motivées par des croyances ou des pratiques occultes. La population locale, profondément choquée, s'est jointe aux forces de l'ordre pour soutenir les recherches et réclamer des mesures fortes pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce crime et d'identifier les responsables.