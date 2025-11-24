Madagascar: Miarinarivo - Un jeune homme albinos, retrouvé mort décapité

24 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Un acte d'une rare violence a bouleversé, samedi 22 novembre, la commune rurale de Mandiavato, dans le district de Miarinarivo.

Un jeune bouvier albinos de 31 ans a été retrouvé mort, décapité, dans une forêt isolée d'Analakely, à environ deux kilomètres du village d'Ambazaha. La victime, partie tôt le matin pour garder deux boeufs, n'est pas rentrée à l'heure habituelle, poussant sa famille à alerter les autorités.

Le corps du défunt a été découvert, allongé en décubitus ventral, présentant une profonde plaie thoracique d'environ sept centimètres. La tête de la victime reste introuvable. Un couteau à manche en bois, maculé de sang, a été retrouvé près du cadavre, renforçant les soupçons d'un meurtre prémédité. Les boeufs confiés au jeune homme étaient, quant à eux, dispersés autour du champ. Alertés dans l'après-midi, les éléments de la gendarmerie de Mandiavato, appuyés par le chef du CSB local, ont immédiatement entrepris les constatations et lancé des recherches intensives. Des unités de renfort dirigées par le commandant de compagnie de Miarinarivo ont été déployées afin de retrouver les auteurs et localiser la tête de la victime. Par ailleurs, les brigades ont reçu l'ordre de renforcer la fouille des usagers sur l'axe RN1.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, ce meurtre, particulièrement sordide, ravive avec force la question de la sécurité des personnes albinos, encore trop souvent exposées à des violences motivées par des croyances ou des pratiques occultes. La population locale, profondément choquée, s'est jointe aux forces de l'ordre pour soutenir les recherches et réclamer des mesures fortes pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce crime et d'identifier les responsables.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.