Madagascar: Rocade Ambohitrimanjaka - Un militaire grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture

Un accident de la circulation s'est produit en fin d'après-midi, vendredi 21 novembre, sur la nouvelle rocade reliant Ivato à Ambohitrimanjaka en passant par Andranotapahana, à hauteur de la galerie commerciale Cotis Mamory Miray.

Les faits se sont déroulés vers 17h30, provoquant une vive inquiétude parmi les usagers, car la victime n'est autre qu'un militaire en service dans la zone.

Selon les informations rapportées au poste avancé de Mandrosoa Ivato par un témoin, un piéton aurait traversé imprudemment la chaussée alors qu'une voiture Volkswagen de type 4 et conduite par une jeune femme de 20 ans arrivait depuis le rond-point Andranotapahana en direction d'Ivato. Le choc a été violent. À l'arrivée des premiers éléments dépêchés sur place, la conductrice, le véhicule ainsi que le blessé se trouvaient encore sur les lieux. D'importants dégâts matériels, notamment le pare-brise cassé, ont été constatés sur le véhicule.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le piéton, identifié comme un adjudant-chef de 47 ans, en service au CAPSAT et détaché à l'Escadron Hélicoptère de la Base 213 Ivato, présentait de graves blessures. Il a été immédiatement évacué vers le CHU Anosiala pour une prise en charge urgente. Les premiers constats font état d'une imprudence de traversée, le militaire se trouvant, selon les témoins, en état d'ébriété au moment des faits. Le poste avancé de Mandrosoa Ivato a pris en charge l'affaire et les investigations se poursuivent afin d'établir précisément les circonstances de cet accident, survenu sur un axe de plus en plus fréquenté.