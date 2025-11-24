Madagascar: Coupures d'électricité - Des actes de sabotage évoqués par le ministère de l'Énergie

La production d'électricité est suffisante pour satisfaire les besoins sur le Réseau interconnecté d'Antananarivo, selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Les incidents de la semaine dernière sont anormaux, selon le ministre.

Après une semaine marquée par des coupures d'électricité répétées et des manifestations de rue, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), Ny Ando Jurice Ralitera, a apporté des explications sur la situation du réseau électrique national lors d'une intervention sur la chaîne nationale TVM. Il a détaillé à la fois les améliorations en cours et des incidents jugés « inquiétants ». Selon le ministre, la centrale hydroélectrique d'Andekaleka délivre actuellement toute sa puissance, soit 116 MW. Cette montée en charge permet de suspendre l'utilisation des groupes TAC, très gourmands en carburant. « Cela nous a permis de réaliser des économies importantes, et les prévisions restent favorables pour environ une semaine en termes de production à Andekaleka », a-t-il indiqué. Dans la foulée, il a annoncé que le « délestage économique » a été levé depuis le 18 novembre.

Sabotage

Mais cette amélioration technique coïncide avec une série d'incidents jugés anormaux. Le ministre a révélé qu'en l'espace de 5 jours, 17 poteaux électriques se sont retrouvés à terre, dans différents secteurs. D'autres équipements stratégiques auraient également subi des dommages suspectes, notamment au niveau des sous-stations Tana Nord et Tana Sud. Ces événements, multipliés en peu de temps, poussent le ministère à s'interroger sur de possibles « actes de sabotage » visant à perturber le service public et à alimenter le mécontentement populaire. Des techniciens sont mobilisés pour mener des investigations approfondies et déterminer si ces dommages résultent de défaillances techniques, d'accidents ou d'actes intentionnels. Ny Ando Jurice Ralitera a enfin lancé un appel à la vigilance citoyenne. Il invite la population à veiller sur les infrastructures électriques et les biens publics, et à alerter sans délai les autorités en cas de comportement ou de situation jugés suspects. Une manière de rappeler que la stabilité de l'alimentation en électricité repose aussi sur la protection collective des installations.