Madagascar: « Mada Best Deals » - Une nouvelle plateforme pour les adeptes de bons plans voyage

L'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) a réuni l'ensemble de ses partenaires tout en sollicitant les citoyens malgaches et les membres de la diaspora issus des différents domaines d'activité à travers la campagne « Redorons Ensemble l'Image de Madagascar » ou REIM.

On peut citer, entre autres, les artistes, les influenceurs et les sportifs de renommée internationale. Cette initiative vise à engager toutes ces parties prenantes à restaurer la confiance et réaffirmer Madagascar comme une destination touristique émergente, authentique et complètement sûre, et ce en complément des campagnes de promotion conventionnelles, selon les explications des promoteurs.

Parmi lesquelles, les voyages de presse et d'influenceurs internationaux, le bulk mailing et le recours au digital seront renforcés. Toujours dans le cadre de cette promotion de la destination La Grande île, Ravinala Airport a lancé « Mada Best Deals », avec la collaboration du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et en partenariat stratégique avec la compagnie aérienne nationale Madagascar Airlines. C'est une nouvelle plateforme pour les adeptes de bons plans voyage qui s'étend dans toutes les régions du pays.

L'initiateur de ce projet affirme que cela s'inscrit pleinement dans le cadre de la campagne REIM lancée par l'ONTM tout en renforçant l'élan collectif pour repositionner Madagascar sur la scène touristique internationale. Ainsi, cette nouvelle plateforme répond aux attentes des voyageurs qui recherchent un accès simple et rapide aux meilleures offres, grâce à l'évolution du numérique. Il s'agit d'une plateforme entièrement gratuite aussi bien pour les opérateurs touristiques que pour les voyageurs puisqu'aucun frais d'adhésion, ni commission ne leur est prélevé.

L'objectif de ce « Mada Best Deals » consiste à centraliser en un seul espace digital les offres bons plans de tous les acteurs oeuvrant dans le domaine du tourisme incluant les promotions et les offres exclusives, a-t-on fait savoir. Pour sa part, la compagnie aérienne nationale, Madagascar Airlines soutient la campagne REIM en mettant à disposition des billets d'avion pour les voyages de presse, les éductours et les opérations d'influence afin de faire découvrir la richesse de la Grande île aux prescripteurs et créateurs de contenu. Des offres tarifaires attractives et exclusives seront également proposées sur la plateforme « Mada Best Deals » pour faciliter l'accès des voyageurs aux régions via son réseau domestique.

Il convient de rappeler que Madagascar a remporté cette année le trophée « Meilleure destination d'aventure de l'Océan Indien » aux World Travel Awards. La Grande île est en même temps classée l'une des destinations insulaires les plus recherchées dans le monde par Expedia. Le pays continue de se démarquer par la richesse de sa biodiversité, la diversité de sa culture et l'hospitalité légendaire de sa population. La destination propose également une large gamme de produits touristiques qui répondent à toutes les attentes. On peut citer, entre autres, les activités nautiques, le tourisme balnéaire, le bien-être, le tourisme d'affaires, les expériences nature et aventure ainsi que les découvertes culturelles.