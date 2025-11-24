Madagascar: Accès à l'énergie - 850 kits solaires MBalik à distribuer en un an

Paositra Finances et MBalik s'associent pour faciliter l'accès à l'énergie. Les deux entreprises ont signé, vendredi dernier, un partenariat stratégique visant à faciliter l'accès des ménages et des petites entreprises malgaches à des solutions solaires fiables et abordables.

Cette collaboration s'inscrit dans la volonté commune des deux acteurs de favoriser l'inclusion énergétique et financière à travers des produits innovants et des modes de financement adaptés à tous les profils de clients. L'objectif étant de doter plus de 850 kits solaires à des foyers malgaches

Large réseau

En effet, grâce à ce partenariat, les clients pourront désormais acquérir les kits solaires Mbalik. Une belle opportunité pour les foyers intéressés puisque ces kits sont destinés à l'éclairage, à l'équipement domestique et au confort du ménage, directement via le réseau national des agences Paositra Finances. Un large réseau de 28 agences éparpillées actuellement sur 28 agences sur 8 localités dans tout le pays à travers lesquelles Paositra Finances octroient des financements, à travers le crédit Ketrika et le crédit Herijika qui sont connus pour être facilement accessibles au plus grand nombre, simple et rapide, en termes de procédures .

Pour sa part, Mbalik assure la livraison à domicile, et l'installation gratuite des équipements dans toutes les régions de Madagascar. Et ce, avec sécurité puisque l'offre est accompagnée d'une garantie de 2 à 3 ans sur ses produits. Une aubaine en tout cas pour les foyers bénéficiaires de ce partenariat qui se distingue par son impact direct et concret. Entre décembre 2025 et décembre 2026, l'objectif fixé est la distribution de plus de 850 kits solaires à travers le pays.

« Ce dispositif vise à améliorer les conditions de vie des foyers malgaches et à soutenir les petites unités de production dans leurs besoins énergétiques, tout en participant à la transition vers une énergie plus propre », a-t-on expliqué durant la signature du partenariat qui s'est déroulée au siège de Paositra Finances à Alarobia. En ajoutant que « le positionnement tarifaire du partenariat garantit un équilibre entre compétitivité, accessibilité et rentabilité ». En effet, non seulement les prix sont attractifs, mais les conditions d'accès sont également faciles, sans dépôt initial, favorisant ainsi une inclusion. Des marges durables permettant de maintenir la qualité de service et la performance économique.

ODD

Pour Paositra Finances, cette initiative s'inscrit pleinement dans la mission de promouvoir l'inclusion financière et de contribuer activement aux Objectifs de Développement Durable (ODD). À savoir, l'accès à l'énergie propre et d'un coût abordable, en démocratisant l'accès à l'énergie solaire ; le travail décent et la croissance économique, en soutenant l'activité des petites entreprises ou encore la réduction des inégalités, en offrant des solutions équitables sur l'ensemble du territoire. En combinant l'expertise financière de Paositra Finances et la technologie solaire de Mbalik, ce partenariat se propose en levier concret de développement durable, en ligne avec les priorités nationales en matière d'électrification rurale, d'autonomisation économique et de transition énergétique.

Notons que Paositra Finances, filiale de Paositra Malagasy, est un acteur clé de la finance inclusive à Madagascar. Elle offre des services financiers simples et accessibles à travers un réseau national d'agences. Sa mission est d'accompagner le développement économique et social des Malgaches en facilitant l'accès de tous aux services financiers. Quant à Mbalik, c'est un fournisseur reconnu pour les solutions solaires domestiques et professionnelles, engagé à démocratiser l'accès à une énergie propre, fiable et abordable sur l'ensemble du territoire.