Madagascar: Dialogue intergénérationnel « jeunesse-emploi » - Rencontre entre les jeunes et les institutions publiques

Les jeunes ont exprimé leurs préoccupations face aux problèmes liés à l'emploi lors du dialogue intergénérationnel « jeunesse-emploi ». Des rencontres seront encore organisées dans les régions afin d'élaborer un document national de concertation jeunesse-emploi qui sera présenté aux membres du Gouvernement et les partenaires de l'Etat.

Un dialogue intergénérationnel consacré à la thématique « jeunesse-emploi » s'est tenu samedi dernier à l'Amphi-50 G EGS d'Ankatso. La rencontre a réuni des jeunes universitaires et la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Soatiana Bety Leonne Florent, venue écouter leurs préoccupations et recueillir leurs propositions. L'objectif étant d'identifier les freins à l'insertion professionnelle et d'élaborer des stratégies adaptées aux attentes de la jeunesse. L'initiative n'a pas seulement concerné les jeunes de la région Analamanga. Grâce à une connexion en ligne, des participants issus des autres régions ont également pu intervenir et partager leurs points de vue.

Défis

Selon la ministre, Soatiana Bety Leonne Florent, les échanges ont révélé des inquiétudes majeures notamment l'adéquation formation-emploi : beaucoup de jeunes s'interrogent sur l'utilité de leurs études universitaires face à un marché du travail qui ne leur offre pas de débouchés clairs. « Ceux qui souhaitent créer leur propre activité demandent un meilleur accès au crédit pour lancer leurs projets.

Certains jeunes, déjà engagés dans une activité, dénoncent le poids des charges fiscales, jugées trop lourdes pour des débuts professionnels », rapporte-t-elle. Cette rencontre marque officiellement le lancement d'un cycle national de concertation jeunesse-emploi, qui se déroulera dans les régions au cours des prochains mois. Ce processus participatif aboutira à l'élaboration d'un document national de concertation jeunesse-emploi qui sera ensuite présenté aux membres du Gouvernement ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers en vue d'une mobilisation coordonnée pour relever le défi de l'emploi des jeunes à Madagascar.