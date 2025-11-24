Madagascar: FPK - Appel à une refondation nationale guidée par le plan de Dieu

Le FPK (Fikaonandoham-Pirenena Kristianina) affirme que « la réussite nationale dépend de l'alignement de Madagascar sur le plan de Dieu ». Le mouvement appelle les citoyens à se tourner vers Dieu en cette période de refondation, afin de connaître sa volonté et d'éviter que le pays ne s'engage de nouveau sur une voie erronée. Selon ses responsables, « lorsqu'une nation s'éloigne du chemin voulu par Dieu, elle finit par tourner en rond dans le désert », ont-ils insisté.

Intérêts humains

Le FPK souligne que « les chrétiens ayant participé au rassemblement, à l'occasion de la célébration du 190e anniversaire de la Bible malgache, se disent prêts à se lever, s'unir et assumer leurs responsabilités pour orienter la nation vers la bonne direction ». Ils affirment qu'il s'agit du seul chemin pour espérer un redressement durable. Le mouvement déplore que le développement national soit trop souvent influencé par des intérêts humains ou des stratégies partisanes, ce qui contribue aux difficultés actuelles du pays. Le FPK insiste sur la détermination des chrétiens à redresser la nation, considérée comme un héritage confié à leur garde.