Madagascar: FPK - Appel à une refondation nationale guidée par le plan de Dieu

24 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le FPK (Fikaonandoham-Pirenena Kristianina) affirme que « la réussite nationale dépend de l'alignement de Madagascar sur le plan de Dieu ». Le mouvement appelle les citoyens à se tourner vers Dieu en cette période de refondation, afin de connaître sa volonté et d'éviter que le pays ne s'engage de nouveau sur une voie erronée. Selon ses responsables, « lorsqu'une nation s'éloigne du chemin voulu par Dieu, elle finit par tourner en rond dans le désert », ont-ils insisté.

Intérêts humains

Le FPK souligne que « les chrétiens ayant participé au rassemblement, à l'occasion de la célébration du 190e anniversaire de la Bible malgache, se disent prêts à se lever, s'unir et assumer leurs responsabilités pour orienter la nation vers la bonne direction ». Ils affirment qu'il s'agit du seul chemin pour espérer un redressement durable. Le mouvement déplore que le développement national soit trop souvent influencé par des intérêts humains ou des stratégies partisanes, ce qui contribue aux difficultés actuelles du pays. Le FPK insiste sur la détermination des chrétiens à redresser la nation, considérée comme un héritage confié à leur garde.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.