Madagascar: Ligue Analamanga - Ravaka Andriantsiferana veut « une nouvelle dynamique »

24 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La campagne pour la présidence de la Ligue régionale de pétanque Analamanga est lancée. Deux candidats sont désormais en lice pour succéder à l'équipe sortante : Ravaka Andriantsiferana Rakotovohitra et Heritiana Patrick Ramananjatovo. L'élection se tiendra le 6 décembre prochain, même si le lieu exact des opérations de vote reste à confirmer par la Fédération des Sports Boules Malgache (FSBM).

Ce week-end, Ravaka Andriantsiferana a donné le coup d'envoi officiel de sa campagne en organisant deux tournois qui ont réuni un grand nombre de joueurs et de dirigeants de clubs de la région. À cette occasion, il a présenté en détail son programme et ses ambitions pour les quatre prochaines années. Président de club, Conseiller Technique Régional au sein de la Ligue Analamanga et technicien actif à la FSBM, Ravaka Andriantsiferana n'est pas un novice.

« C'est en 2010 que j'ai commencé à m'investir sérieusement dans le monde de la pétanque, même si j'ai connu une petite pause avant de revenir avec encore plus de détermination », explique-t-il. Il revendique la paternité de plusieurs compétitions qui ont marqué l'histoire récente de la discipline à Madagascar : le Pétanque Tour Mada, le Combat des Titrés et le Combat des Lauréats. « C'est en constatant que notre discipline avait besoin d'un véritable engagement et d'une nouvelle dynamique que j'ai décidé de briguer la présidence de la Ligue Analamanga », ajoute-t-il.

Ravaka Andriantsiferana s'articule autour de ces axes majeurs pour « faire rayonner » la pétanque à Analamanga : détection systématique des jeunes talents dans tous les quartiers d'Analamanga, valorisation des clubs et de leurs présidents, défense du droit des clubs champions à participer aux compétitions internationales (hors Championnat du monde, où il accepte le mode de sélection actuel de la FSBM), création d'une véritable École de pétanque, développement des sections dans les différents secteurs, lutte déterminée contre les tournois sauvages.

« Je m'engage à tout mettre en oeuvre pour que la Ligue Analamanga dispose enfin de son propre terrain », a-t-il insisté devant les joueurs et dirigeants présents ce week-end. En conclusion de son meeting, Ravaka Andriantsiferana a directement interpellé les clubs : « Chers clubs, chers amis pétanqueurs, je vous invite à me faire confiance en élisant Ravaka Andriantsiferana à la tête de la Ligue Analamanga. Ensemble, nous continuerons le chemin déjà tracé et nous irons encore plus loin pour faire rayonner notre belle discipline ».

