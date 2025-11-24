Madagascar: Formation Lutte à l'école - 17 enseignants EPS certifiés à Analamanga

L'ANS Ampefiloha a accueilli ce samedi la deuxième session de formation dédiée aux enseignants d'Éducation physique et sportive (EPS), engagés dans le développement de la lutte scolaire au sein de la coordination Analamanga.

Dix-sept professeurs ont suivi ce stage intensif et ont reçu, à l'issue de la journée, leur certificat de participation. Organisée sous la direction d'Emile Rakotojaona, coordonnateur régional Analamanga, et de Samba Randriamiarisoa, formateur au sein de la Fédération malgache de lutte (FML), la formation a alterné théorie le matin et pratique l'après-midi.

Les participants, tous enseignants EPS volontaires, ont pu approfondir leurs connaissances techniques et pédagogiques afin d'encadrer efficacement cette discipline au sein de leurs établissements. « L'objectif est clair : structurer et pérenniser la pratique de la lutte dans les écoles de la région Analamanga. Avec ces enseignants formés et motivés, nous posons les bases d'une véritable filière scolaire de lutte», a expliqué Emile Rakotojaona.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prochaine étape majeure : l'ouverture officielle de la saison de lutte scolaire, prévue le samedi 6 décembre au gymnase d'Ankorondrano. L'événement sera marqué par un spectacle d'ouverture et surtout par les premières compétitions inter-établissements. Trois catégories d'âge seront représentées : U12, U15 et U17. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national de promotion de la lutte à l'école, porté par la Fédération malgache de lutte en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale.