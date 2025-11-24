Madagascar: Kick-boxing - Une soirée de combat avec des invitations VIP

Le club Lion Force clôturera la saison 2025 avec deux évènements majeurs mêlant spectacle et prestige. Entre la sixième édition du Combat Avenir et l'Xtreme Fight Night VIP, le kick-boxing malgache s'annonce plus éclatant que jamais.

Le club Lion Force a choisi de clôturer la saison 2025 de la plus belle des manières. Deux grands évènements viendront marquer cette année de travail acharné et passionné. Le premier rendez-vous est fixé pour ce dimanche 30 novembre, au gymnase couvert de Mahamasina, avec le sixième « Chapitre » du Combat Avenir. Plus relevée que les précédentes, cette édition promet une envergure particulière grâce au niveau technique en constante progression des pratiquants, mais aussi à la participation des combattants issus des ligues régionales.

L'organisation, assurée par Lion Force sous la houlette de Boto Gilbert, mise sur le sérieux et le professionnalisme. Pas moins de 140 combats sont programmés sur trois grands rings. Toutes les catégories seront représentées, notamment des enfants aux débutants, en passant par la classe B, que ce soit en K1, low kick ou full contact. Comme à l'accoutumée, la classe A sera très attendue avec la présence des meilleurs kick-boxeurs du pays.

Xtreme Fight Night

Le deuxième évènement, baptisé « Xtreme Fight Night », aura lieu le vendredi 12 décembre, au Palais des Sports Mahamasina. Une soirée prestigieuse, réservée aux invités VIP, associera combats spectaculaires et dîner de gala. Les affiches mettront en valeur aussi bien les combattants masculins que féminins. « Ce qui rend cette soirée unique, c'est la tenue d'un combat en cinq rounds, une rareté dans le circuit », souligne Boto Gilbert.

Mais Lion Force, spécialiste en la matière, sait parfaitement gérer ce type de défi. Selon le président du club, ces évènements s'inscrivent déjà dans la préparation des athlètes malgaches pour la saison 2026, qui s'annonce riche en compétitions internationales. « Nous avons accompli beaucoup de choses cette année, mais 2026 sera encore plus prometteuse, tant sur le plan des compétitions que des formations. Notre objectif principal reste de promouvoir le kick-boxing à Madagascar et d'inciter les jeunes à développer leurs talents, car cette discipline peut leur offrir un avenir brillant » conclut-il.