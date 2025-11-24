Madagascar: Vatobe d'Ambatomanga -Un site historique ouvert au public et aux touristes

Le site historique d'Ambatomanga, célèbre pour son imposant « vatobe », un rocher monumental qui lui a d'ailleurs valu son nom, ne sera plus seulement un lieu de passage pour les visiteurs d'Analamanga. Classé patrimoine national par le décret n°78-256 du 4 septembre 1978, ce haut lieu chargé d'histoire est désormais aussi ouvert au public et aux touristes.

Perché au sommet du rocher, le tombeau de figures marquantes de l'histoire du pays confère au site un caractère sacré que les descendants des familles Ravalontsalama et Rafanjava continuent de préserver. « Le vatobe est indissociable de l'histoire du village. Nous invitons chacun à respecter sa sacralité », ont-ils souligné.

En visite officielle sur les lieux, le ministre de la Culture et de la Communication, Mandrindrarivony Ogascar -- originaire d'Ambatomanga -- a procédé le 20 novembre 2025 à l'inauguration officielle du site. Il a dans son allocution insisté sur la nécessité de protéger ce patrimoine afin de l'intégrer pleinement dans le circuit touristique. « Une bonne protection garantit un développement durable. Ce lieu sacré doit être respecté et son histoire transmise », a-t-il déclaré.

L'accès se fait depuis la FJKM Ambatomanga. Les visiteurs peuvent y découvrir plusieurs points remarquables tels que le « Vavahady Andohalambo », le Kianja Anambo, les tombeaux royaux, les grottes, la source, la tombe persane et le lac Amparihibe, entre autres.

Le site est ouvert tous les jours de 8h à 17h. Comme tout lieu sacré, Ambatomanga possède ses interdits : porc, haricot, pois de bambara (voanjobory) et oignons y sont proscrits. Sa gestion sera assurée conjointement par le Fonds Lovako et la commune locale.