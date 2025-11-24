Madagascar: « Isika Rehetra Miara Mamiratra » - Première exposition de Fah'Style

L'exposition « Isika Rehetra Miara Mamiratra » a été inaugurée le 21 novembre au Mada Hôtel Ampefiloha, marquant la troisième édition de l'événement artistique annuel porté par l'artiste multidisciplinaire Fah Donio. Pour la première fois, l'événement présente une exposition complète signée Fah'Style, son pseudonyme en tant que styliste, alors qu'auparavant ses interventions prenaient surtout la forme de performances.

Durant trois jours, le Mada Hôtel a accueilli une programmation riche mêlant des performances riches de musique, danse et de mode et une conférence. Le groupe Fah Donio, au grand complet, a accompagné ces moments à travers sa compagnie de danse, de musiciens et de mannequins. Des défilés ont présenté les pièces de Fah'Style ainsi que celles de MaroMaitso, la marque de mode créée par l'artiste Ariry Andriamoratsiresy. La Compagnie Rary, à travers ses percussionnistes, a assuré l'accompagnement musical du défilé du samedi 22 novembre.

L'exposition réunit par ailleurs des oeuvres textiles et visuelles de Fah'Style, réalisées au fil des trois dernières années, auxquelles s'ajoutent des collaborations avec VeloAry, Lahatr'Art et Ariry Andriamoratsiresy. Une oeuvre de Lahatr'Art peinte en direct lors d'une performance musicale de Fah Donio figure notamment parmi les pièces maîtresses de l'exposition. Les créations, inspirées du quotidien et des réalités humaines, interrogent la lumière intérieure, les parcours de vie et la résilience.

Pour Fah Donio, l'objectif dépasse la simple dimension artistique : il s'agit de contribuer à l'évolution culturelle, d'apporter des messages qui questionnent les façons de penser, de bousculer les codes et d'encourager un regard renouvelé sur le monde. L'artiste Ariry, également danseur, a pris part aux performances aux côtés des autres disciplines réunies : danse contemporaine, défilés et expérimentations pluridisciplinaires.

En parallèle, Fah'Style souhaite faire voyager l'exposition dans différentes localités du pays, afin de rapprocher l'art du quotidien des communautés. Elle se poursuivra du 1er au 23 décembre prochain au Tahala Rarihasina.