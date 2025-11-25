Sénégal: Polémique suite au déplacement à l'étranger en même temps du président et du Premier ministre

24 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, c'est une nouvelle polémique qui entoure le tandem à la tête de l'État, à savoir le déplacement simultané, hors du Sénégal, du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre, Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye se trouve à Luanda, au sommet Europe-Afrique et Ousmane Sonko, à Abou Dhabi.

Si rien ne l'interdit, la pratique veut que l'un des deux chefs de l'exécutif reste au pays quand l'autre s'absente. Par ailleurs, le déplacement du Premier ministre Ousmane Sonko aux Émirats arabes unis fait d'autant plus parler de lui que personne ne l'a annoncé officiellement.

C'est un message sur X du patron de presse, Madiambal Diagne, fervent opposant au nouveau régime, qui a donné l'information du départ d'Ousmane Sonko à bord d'un jet privé, samedi 22 novembre, destination Abou Dhabi, alors que le lendemain, le président partait, lui, à Luanda, en Angola.

Depuis, les questions fusent dans la presse et sur la toile. Pourquoi le voyage d'Ousmane Sonko n'a-t-il pas été annoncé par la primature ou en Conseil des ministres, la semaine dernière ?

C'est le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui a finalement éclairé les Sénégalais en évoquant un voyage officiel, en compagnie du ministre des Finances et du Budget, aux Émirats pour rencontrer des investisseurs potentiels. Mais aucun programme ni date de retour n'a été communiqué, depuis.

Dans le contexte de crise politique entre le président et son Premier ministre - qui se sont publiquement opposés sur la personnalité pour diriger la coalition présidentielle - « ce déplacement quasi simultané questionne », analyse le politologue, Moussa Diaw.

« S'il s'agit d'aller chercher des financements au vu de la crise de la dette, pourquoi ne pas avoir communiqué via les canaux officiels sur ce voyage du Premier ministre ? », s'interroge, de son côté, l'analyste politique Assane Samb.

Une certitude cependant, à Abou Dhabi, comme à Luanda, le Premier ministre et le président sont à la recherche de financements, alors que le Sénégal fait face à une dette publique sans précédent.

À Luanda, en marge du sommet Europe-Afrique, Bassirou Diomaye Faye a ainsi rencontré les présidents de la Banque africaine de développement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, tandis qu'à Abou Dhabi, certaines sources évoquent une possible « diplomatie du sauvetage » pratiquée par les Émirats arabes unis avec d'autres nations islamiques en grande difficulté financière.

