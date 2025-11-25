LIBREVILLE — Le président français Emmanuel Macron a poursuivi sa visite africaine au Gabon après la tenu du G20 en Afrique du Sud. Il est arrivé à Libreville dimanche en fin d'après-midi, soit deux ans après l'exclusion du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba par Brice Clotaire Oligui Nguema à la faveur d'un coup de force.

Petit pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants avec une superficie de 267 667 km², le Gabon est officiellement dirigé par Oligui Nguema depuis le 12 avril 2025, date de l'élection présidentielle qui marqua également l'entrée du Gabon dans la Ve République.

Toujours dépendant de l'exploitation pétrolière, du bois et des mines dont le manganèse qui a propulsé le Gabon parmi les premiers pays producteurs de ce minerai prisé dans l'industrie métallurgique, Lae pays pétrolier a entamé une diversification de son économie.

Même si le président Brice Clotaire Oligui Nguema a déclaré que e Gabon définissait désormais seul le cadre de ses alliances, la relation avec la France reste inaltérable tant le petit pays pétrolier n'est pas suffisamment engagé dans l'industrialisation de ses matières premières principalement, pour la plupart, exporté à l'état brut.

En outre le Gabon souhaite apporter plus de transparence et de réciprocité dans ses relations avec tous les pays avec qui des relations diplomatiques sont entretenues.

Beaucoup reste à faire en matière de développement local et de bien être social

Dans les années 70 et 80, à l'ère de la prospérité pétrolière, le Gabon n'avait pas pu faire le choix judicieux de diversifier son économie et de construire des universités, plus d'hôpitaux, plus d'écoles et en particulier de gérer son indépendance énergétique. Plus de la moitié de la population gabonaise vit à Libreville et depuis plus de 2 ans, l'énergie électrique disponible ne répond plus suffisamment aux besoins des ménages. L'eau se fait souvent rare dans certains quartiers de la capitale, pénalisant la qualité de vie au quotidien des citoyens. C'est sur ces axes particuliers que devraient s'orienter la politique du gouvernement.

La signature d'un accord entre le Gabon et EDF (Electricité de France) visera à moderniser le réseau électrique et l'autre accord signé entre Suez permettra de mieux alimenter Libreville et Port-Gentil en eau potable.

Renforcer et renouveler un partenariat aux bénéfices réciproques

La visite d'Emmanuel Macron au Gabon vise à « renforcer et renouveler » le partenariat bilatéral, entre deux pays liés par des relations historiques. Pendant longtemps le Gabon avait été le pré-carré de la France.

Le chef de l'Etat français, qui poursuit une tournée africaine commencée à l'île Maurice et en Afrique du Sud, a annoncé sa volonté d'accompagner le Gabon vers sa transformation économique.

Il est toue de même important de souligner qu'après 60 ans de partenariat entre la France et le Gabon, beaucoup reste à faire.