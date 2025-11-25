Tunisie: Poursuites abusives visant une organisation d'aide aux réfugiés

communiqué de presse

Beyrouth — Les autorités devraient abandonner les accusations et libérer les personnes détenues

Cinq employés du Conseil tunisien pour les réfugiés seront jugés à partir du 24 novembre, dans un contexte de répression généralisée des organisations de la société civile en Tunisie, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités tunisiennes devraient abandonner les accusations infondées retenues contre ces employés, remettre en liberté deux d'entre eux qui sont en détention et cesser de criminaliser le travail légitime des organisations indépendantes.

Les autorités tunisiennes ont dissous le Conseil, gelé ses comptes en banque et poursuivent en justice six de ses employés pour leur travail d'assistance aux demandeurs d'asile et aux réfugiés effectué en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Parmi ces six personnes figurent le fondateur et directeur du Conseil, Mustapha Djemali, et son chef de projet, Abderrazek Krimi. Ils sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 23 ans de prison s'ils sont déclarés coupables de l'accusation infondée d'avoir facilité les entrées et les séjours clandestins d'étrangers en Tunisie. L'un de ces six employés n'est pas encore en jugement, en l'attente de l'issue de démarches effectuées devant la Cour de Cassation.

« Le Conseil tunisien pour les réfugiés a effectué un travail essentiel de protection de réfugiés et de demandeurs d'asile, opérant légalement avec des organisations internationales accréditées en Tunisie », a déclaré Bassam Khawaja, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Faire d'une organisation humanitaire la cible d'actions en justice abusives revient à criminaliser un travail d'assistance crucial et prive les demandeurs d'asile d'un soutien dont ils ont désespérément besoin. »

Le procès, devant le Tribunal de première instance de Tunis, est le premier à être intenté à une organisation de la société civile depuis les arrestations de plusieurs employés d'organisations non gouvernementales effectuées entre mai et décembre 2024. Il survient dans le contexte d'une répression sans précédent de l'espace civique en Tunisie.

Le Conseil tunisien pour les réfugiés (CTR), créé en 2016, avait pour tâche d'effectuer l'examen initial des demandes d'asile pour le HCR. Il fournissait également des hébergements d'urgence et de l'assistance médicale aux réfugiés et aux demandeurs d'asile.

Le 2 mai 2024, le CTR a publié un appel d'offres adressé à des hôtels tunisiens pour ces services, provoquant une vive polémique sur les réseaux sociaux et parmi les parlementaires, dans un contexte de répression anti-migrants. Le lendemain, la police a perquisitionné le siège du CTR à Tunis, fermé l'organisation et arrêté Djemali. Le 4 mai, elle a arrêté Krimi. Tous deux sont depuis lors en détention préventive dans l'attente du procès.

Le 7 mai 2024, un porte-parole du tribunal a indiqué que le bureau du procureur de la République avait inculpé les dirigeants d'une organisation (non nommée) pour avoir « constitué une association criminelle dans le but d'aider des personnes à entrer en Tunisie » illégalement. Cette accusation est liée à un « appel d'offres à des établissements hôteliers tunisiens en vue de l'hébergement de migrants africains », lequel a été publié « sans coordination avec les autorités administratives et chargées de la sécurité. »

Le même jour, un juge d'instruction a ordonné que Djemali et Krimi soient maintenus en garde à vue le temps que soit effectuée une enquête en vertu des articles 38, 39 et 41 de la Loi n°. 40 de 1975 pour avoir « renseigné, conçu, facilité ou aidé ... l'entrée ou la sortie clandestine d'une personne du territoire tunisien », « hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement » et « participé à une entente ou formé une organisation » dans le but de commettre ces infractions. Entre mai et juin 2024, les autorités ont également gelé les comptes en banque du CTR, de Djemali et de Krimi.

Le 30 avril 2025, le juge d'instruction a officiellement inculpé les six employés aux termes de la loi de 1975. Le 3 juin, la Chambre d'accusation a alourdi les inculpations en y incluant les dispositions de l'article 42 de la loi, qui, à lui seul, rend passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison.

Human Rights Watch a examiné l'ordonnance du juge et a conclu que les chefs d'accusation étaient uniquement basés sur le travail légitime du Conseil, lequel opérait légalement en Tunisie et était financé presque exclusivement par le HCR.

Bien que les bénéficiaires du travail du CTR étaient des demandeurs d'asile et des réfugiés recensés par le HCR en Tunisie, le juge d'instruction a considéré que les activités de l'organisation consistaient en l'apport d'une aide à des migrants dépourvus de statut légal « pour assurer leur installation dans le pays. » L'ordonnance fait référence à des activités telles que la fourniture d'un hébergement et d'une allocation en espèces à des réfugiés et demandeurs d'asile, qui sont des prestations ordinaires du HCR dans de nombreux pays, souvent effectuées par l'intermédiaire de partenaires.

Djemali, âgé de 81 ans et doté d'une double nationalité suisse et tunisienne, n'a été entendu qu'une seule fois par le juge d'instruction lors de sa détention préventive. Selon sa famille, il est atteint de la maladie de Horton, une inflammation des artères, et depuis septembre 2024 les autorités de la prison ne lui ont pas fourni les médicaments dont il a besoin malgré plusieurs demandes. La famille a précisé que le juge avait rejeté six demandes de remise en liberté provisoire lors de sa garde à vue.

Ces poursuites en justice abusives et la fermeture du CTR s'inscrivent dans le cadre d'une répression généralisée de la société civile en Tunisie, a déclaré Human Rights Watch. Entre mai et décembre 2024, les forces de sécurité ont également arrêté au moins six autres employés d'organisations non gouvernementales en rapport avec leur travail consistant à combattre les discriminations ou aider des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants. Parmi eux figurent Saadia Mosbah, une militante bien connue des droits humains et présidente de l'association anti-raciste Mnemty (Mon rêve) ; Abdellah Saïd, président de l'association Les Enfants de la Lune ; Saloua Ghrissa, présidente de l'Association pour la promotion du droit à la différence ; ainsi que trois employés anciens et actuels de l'organisation Terre d'Asile Tunisie. Toutes ces personnes ont été maintenues depuis lors en détention préventive.

Les autorités ont virtuellement mis fin à l'aide et à la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile en Tunisie. En plus d'avoir pris pour cible et fermé des organisations humanitaires, en juin 2024 les autorités ont ordonné au HCR de suspendre ses opérations de traitement des demandes d'asile sous prétexte que la Tunisie cherche à se doter d'un système national régissant le droit d'asile. Le pays ne dispose toujours pas d'un cadre juridique national concernant le droit d'asile. Il en résulte que les demandeurs d'asile en Tunisie se retrouvent dans une impasse juridique, sans accès à une protection internationale, ce qui les expose au risque d'une arrestation et d'une expulsion arbitraires.

Les autorités tunisiennes ont également pris pour cible plusieurs autres organisations de la société civile en ouvrant des enquêtes financières ou pénales à leur encontre, en renforçant leur supervision administrative et financière et en leur infligeant des restrictions bancaires arbitraires et des suspensions temporaires. Depuis juillet, au moins 15 associations enregistrées en Tunisie ont été frappées d'un ordre de suspension par un tribunal, certaines sans notification appropriée.

La Tunisie est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui garantissent les droits à la liberté d'association, à ne pas être l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire, et à un procès équitable.

La Charte africaine protège également le droit de chercher et d'obtenir un asile contre les persécutions et la Constitution tunisienne de 2022 garantit le droit à l'asile politique. La Tunisie est aussi un État partie aux conventions sur les réfugiés de l'ONU de 1951 et de l'Organisation de l'unité africaine de 1969, qui protègent les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile. Cela inclut une interdiction de punir des personnes pour une entrée ou un séjour clandestin pourvu que ces personnes se soient rapidement présentées aux autorités, ainsi que l'interdiction absolue du refoulement -- c'est-à-dire le renvoi vers un lieu où elles risquent de subir des persécutions.

« Au lieu de criminaliser le travail des organisations humanitaires et d'emprisonner les défenseurs des droits humains sous des prétextes fallacieux, les autorités tunisiennes devraient travailler main dans la main avec la société civile pour le bénéfice de tous dans le pays », a affirmé Bassam Khawaja. « La répression généralisée de la société civile cause du tort non seulement aux employés des organisations visées mais aussi aux nombreuses personnes qui bénéficient de leur travail. »