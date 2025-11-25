Cameroun: Issa Tchiroma - Le sacrifice de l'exil, refus de compromission pour la démocratie au pays

Accepter l'exil pour ne pas trahir son peuple est l'un des plus grands sacrifices qu'un leader politique puisse s'imposer. Cet acte de rupture, qui exige de renoncer à une ascension personnelle garantie au sein du système, est devenu, au Cameroun, l'illustration récente du choix radical fait par Issa Tchiroma Bakary. Cet homme, qui a pourtant été ministre et un allié fervent du régime en place pendant des décennies, a fait le choix audacieux de l'opposition et de la contestation, jusqu'à l'exil temporaire en Gambie.

L'itinéraire de M. Tchiroma est particulièrement éloquent. Après avoir démissionné du gouvernement en juin 2025 pour se porter candidat à la présidence, il a dénoncé le pouvoir comme étant "corrompu et clanique" et revendiqué la victoire après un scrutin contesté. Ce revirement spectaculaire est la démonstration d'une prise de conscience du devoir envers le peuple. L'engagement politique, lorsque sincère, prime sur la compromission et les avantages personnels.

Le point culminant de ce sacrifice a été le rejet d'une proposition officielle émanant du sommet de l'État pour le poste de Premier ministre. Dans un contexte de crise post-électorale, cette offre représentait l'ultime carte d'ascension et d'intégration au système. En refusant ce poste de haute gouvernance, Issa Tchiroma a choisi de ne pas trahir l'attente de ses partisans et de donner un poids symbolique à sa contestation. Ce refus est un acte de résistance politique rare, qui place les idéaux d'alternance et de justice au-dessus des intérêts de carrière.

Son exil, bien que temporaire et encadré par la Gambie pour raisons humanitaires, s'inscrit dans cette lignée de fidélité à son électorat. Il témoigne de la persistance de la tension politique et de l'impossibilité, pour un opposant revendiquant la victoire, de s'exprimer librement sans craindre des représailles dans son propre pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce choix difficile marque le prix élevé à payer pour la démocratie au Cameroun et souligne le sacrifice personnel qu'implique un leadership authentique et non aligné. En acceptant cet éloignement, Issa Tchiroma envoie un message fort : celui que la lutte pour le salut national est plus importante que tout positionnement personnel.