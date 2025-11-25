Sénégal: Comptes nationaux - l'ANSD va publier les résultats de son deuxième rebasing, mardi

Dakar — L'Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) va procéder, mardi, à la publication des résultats de son deuxième rebasing, un changement d'année de base des comptes nationaux, a-t-on appris de son directeur général, Abdou Diouf.

"La base de 2014, jusque-là utilisée pour le rebasing, sera remplacée par celle de 2021", a dit M. Diouf, ajoutant que cette décision a été prise avec "suffisamment de recul".

Le directeur général de l'ANSD intervenait à une session de formation consacrée à cette innovation de l'agence nationale chargée de la statistique, à l'intention des journalistes.

"Nous avons souhaité avoir cette rencontre avec les journalistes afin de leur expliquer le rebasing, pour qu'ils puissent mieux le comprendre en parler au public, aux décideurs et aux partenaires du Sénégal", a-t-il expliqué.

Le rebasing tient compte de "certaines activités émergentes, notamment l'exploitation des hydrocarbures, les activités de transfert d'argent, qu'on appelle mobile money, et d'autres activités qui n'étaient pas bien appréhendées dans la base de 2014", a dit aux journalistes le directeur des statistiques économiques et de la comptabilité nationale à l'ANSD, Mamadou Ngalgou Kane.

Selon M. Kane, le rebasing des comptes nationaux s'accompagne d'innovations méthodologiques.

"Le projet de changement d'année de base des comptes nationaux du Sénégal vise à fournir aux utilisateurs des informations économiques de qualité reflétant au mieux les structures actuelles de l'économie sénégalaise et le niveau des agrégats macroéconomiques", précise l'ANSD sur son site Internet.

"Dans le but de fournir des indicateurs macroéconomiques permettant de mieux aider les utilisateurs à planifier et à évaluer les politiques économiques, l'ANSD a procédé au diagnostic du dispositif des comptes nationaux actuels. Cette évaluation a permis de déceler des [...] améliorations nécessaires pour disposer des comptes de meilleure qualité", ajoute l'agence chargée des statistiques.

Elle explique que "l'économie sénégalaise a connu, au cours de ces dernières années, des mutations entraînant un changement de la structure de l'économie".

Par exemple, les services financiers se sont beaucoup développés et ceux des télécommunications se sont diversifiées, poursuit l'ANSD en guise de justification de cette innovation.

En plus, certaines instances internationales préconisent que l'année de base des comptes nationaux soit changée une fois tous les dix ans au plus.

"Le changement d'année de base vise à combler les lacunes sur les sources de données et les limites méthodologiques, à mieux prendre en compte l'incidence des mutations économiques sur le fonctionnement du secteur productif et les comportements en termes de demande de biens et de services", ajoute l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.

Elle assure que "le Sénégal disposera de statistiques [...] plus pertinentes pour l'analyse économique, la conception, le suivi et l'évaluation des politiques macroéconomiques et la prise de décision".